Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575868175.html
Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
Температура воды на Балтийском побережье, вблизи Калининграда, на Куршской косе, достигает 22-23 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:31
погода
куршская коса
роман вильфанд
гидрометцентр
калининградская область
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155502/83/1555028349_0:307:3000:1995_1400x0_80_0_0_d00038649f4ac150f271eb49a365a036.jpg
https://ria.ru/20200816/1575843911.html
3
куршская коса
калининградская область
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155502/83/1555028349_0:307:3000:1995_1400x0_80_0_0_d00038649f4ac150f271eb49a365a036.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155502/83/1555028349_170:0:2830:1995_1400x0_80_0_0_1933c6511ff745e2e5b28584f58721cd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155502/83/1555028349_503:0:2498:1995_1400x0_80_0_0_90ea0cb0fa85eec4b522c82f0d95f613.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, куршская коса, роман вильфанд, гидрометцентр, калининградская область, калининград, общество

Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике

00:23 17.08.2020 (обновлено: 02:31 17.08.2020)
1658
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПляж на побережье Балтийского моря
Пляж на побережье Балтийского моря
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Пляж на побережье Балтийского моря. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Температура воды на Балтийском побережье, вблизи Калининграда, на Куршской косе, достигает 22-23 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха на балтийских курортах дойдет на этой неделе будет высокой.
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
Вчера, 06:43
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
"Теплая погода на самом западе России, в Калининградской области. В течение недели там будет до 28 градусов. Это связано с антициклональной погодой. Там температура воды на Балтийской побережье - в районе Калининграда, Куршской косы, - в районе 22-23 градусов. Это для Балтики замечательная погода, крайне редкое явление", - сказал Вильфанд.
2914003
Обсудить 3
ПогодаКуршская косаРоман ВильфандГидрометцентрКалининградская областьКалининградОбщество
Рекомендуем
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
Общегражданский марш За свободу в Минске
Макрон поддержал протесты в Белоруссии
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Заправка
Названы регионы России с самым доступным бензином
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии отказался принимать "поклоны Лукашенко"
Собака в аэропорту
Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Смартфон
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Девушка с апельсином
Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400
Скорая
В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках "перекупить" ученых
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
Тунец на прилавке торгового ряда
Названы смертельно опасные продукты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Назван самый вредный продукт для почек
04:42Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Лента новостейМолния