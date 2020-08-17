https://ria.ru/20200817/1575868175.html
Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
Температура воды на Балтийском побережье, вблизи Калининграда, на Куршской косе, достигает 22-23 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:23
2020-08-17T02:31
погода
куршская коса
роман вильфанд
гидрометцентр
калининградская область
калининград
общество
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https://ria.ru/20200816/1575843911.html
3
куршская коса
калининградская область
калининград
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155502/83/1555028349_0:307:3000:1995_1400x0_80_0_0_d00038649f4ac150f271eb49a365a036.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, куршская коса, роман вильфанд, гидрометцентр, калининградская область, калининград, общество