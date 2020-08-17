Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Газета " Газета " Московский Комсомолец " привела высказывание дочери Валентины Легкоступовой о причинах травм, которые певица получила незадолго до гибели.

О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому. О смерти артистки сообщила ее дочь.

По словам родственницы Легкоступовой, когда она везла мать в клинику, та сказала ей, что упала сама.

Как пишет газета, несмотря на многочисленные намеки родных Легкоступовой относительно причастности к ее гибели мужа Юрия Фирсова, в общении с правоохранительными органами официально никто из свидетелей не высказал об этом предположений. Кроме того, версию о якобы похищении Фирсова правоохранители назвали вероятным пиар-ходом для телешоу.