https://ria.ru/20200817/1575868133.html
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Газета "Московский Комсомолец" привела высказывание дочери Валентины Легкоступовой о причинах травм, которые певица получила незадолго до гибели. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:36
2020-08-17T00:36
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
музыка
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, музыка, происшествия
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Газета "Московский Комсомолец
" привела высказывание дочери Валентины Легкоступовой
о причинах травм, которые певица получила незадолго до гибели.
О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому. О смерти артистки сообщила ее дочь.
По словам родственницы Легкоступовой, когда она везла мать в клинику, та сказала ей, что упала сама.
Как пишет газета, несмотря на многочисленные намеки родных Легкоступовой относительно причастности к ее гибели мужа Юрия Фирсова, в общении с правоохранительными органами официально никто из свидетелей не высказал об этом предположений. Кроме того, версию о якобы похищении Фирсова правоохранители назвали вероятным пиар-ходом для телешоу.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.