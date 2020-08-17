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Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Газета "Московский Комсомолец" привела высказывание дочери Валентины Легкоступовой о причинах травм, которые певица получила незадолго до гибели. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:36
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
музыка
происшествия
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, музыка, происшествия

Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти

00:36 17.08.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Газета "Московский Комсомолец" привела высказывание дочери Валентины Легкоступовой о причинах травм, которые певица получила незадолго до гибели.
О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому. О смерти артистки сообщила ее дочь.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
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По словам родственницы Легкоступовой, когда она везла мать в клинику, та сказала ей, что упала сама.
Как пишет газета, несмотря на многочисленные намеки родных Легкоступовой относительно причастности к ее гибели мужа Юрия Фирсова, в общении с правоохранительными органами официально никто из свидетелей не высказал об этом предположений. Кроме того, версию о якобы похищении Фирсова правоохранители назвали вероятным пиар-ходом для телешоу.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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