Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах

"Преимущественно без осадков, температура 21-23 градуса. Однако ночные температуры уже низкие. Они идут в основном около 10 градусов (от 7 до 12 градусов). Это значит, что утром человеку зябко, а летом обычно комфортно. Поэтому я бы уточнил, что речи не идет о возврате летнего тепла в прямом смысле этого слова. Только условно можно назвать тепло летним. Можно сказать, что это "тепло" в характерном августовском исполнении. Настоящее лето уже нельзя почувствовать. Оно бывает в последние дни июля, в первые дни августа, но не в конце месяца", - сказал Вильфанд.