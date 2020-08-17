https://ria.ru/20200817/1575868106.html
Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
Грядущее в конце недели потепление в столичном регионе нельзя считать летним, так как ночи будут по-августовски холодными, а утром будет зябко, сообщил РИА... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:18
2020-08-17T00:18
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Грядущее в конце недели потепление в столичном регионе нельзя считать летним, так как ночи будут по-августовски холодными, а утром будет зябко, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд
.
"Преимущественно без осадков, температура 21-23 градуса. Однако ночные температуры уже низкие. Они идут в основном около 10 градусов (от 7 до 12 градусов). Это значит, что утром человеку зябко, а летом обычно комфортно. Поэтому я бы уточнил, что речи не идет о возврате летнего тепла в прямом смысле этого слова. Только условно можно назвать тепло летним. Можно сказать, что это "тепло" в характерном августовском исполнении. Настоящее лето уже нельзя почувствовать. Оно бывает в последние дни июля, в первые дни августа, но не в конце месяца", - сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что потепление в центре России связано со слабым северным ветром и активным солнцем. К концу недели на смену северному ветру придет слабый южный, и на этом фоне температура повысится. Сказать, как долго продлится потепление, пока нельзя.
Вильфанд пояснил, что в августе климатическая норма температуры ко второй половине месяца значительно снижается.