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Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат. Об РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T01:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371325_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b8570fa70db0c9fcc30ac77dbf2b10b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

00:00 17.08.2020 (обновлено: 01:09 17.08.2020)
23430
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
По его словам, оперативно приняты необходимые меры. Журналистов изолировали, они находятся под наблюдением врачей, им оказывают всестороннее содействие.
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Беляков заверил, что случившееся не отразится на графике рабочей поездки Мишустина.
Недельная командировка премьера на Дальний Восток включает посещение четырех регионов — Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Амурской областей. Рабочая программа Мишустина началась 13 августа с посещения Анадыря, оттуда он отправился в Петропавловск-Камчатский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Мишустин бацилла ходячая🧐🧐🧐🧐🧐🧐
17 августа, 00:13
АНАлександр Невский
181000111
В хабаровск бы заехал
17 августа, 03:06
Voldemar Vova
930000
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