https://ria.ru/20200817/1575867898.html
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат. Об РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:00
2020-08-17T01:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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https://ria.ru/20200816/1575857811.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Александр Невский
Мишустин бацилла ходячая🧐🧐🧐🧐🧐🧐
40
Voldemar Vova
В хабаровск бы заехал
12
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371325_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b8570fa70db0c9fcc30ac77dbf2b10b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество