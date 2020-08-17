В США медведица вытащила любопытного детеныша из чужого дома

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Семья из Северной Каролины стала свидетелем того, как маленький медвежонок забрался к ним в дом. Потом за ним пришла мать-медведица и забрала детеныша с собой, Семья из Северной Каролины стала свидетелем того, как маленький медвежонок забрался к ним в дом. Потом за ним пришла мать-медведица и забрала детеныша с собой, сообщает NDTV.

Шумер Вальзер Уильямс с женой проснулись рано утром от лая их домашней собаки. Оказалось, пса взволновало появление медведей. Через несколько минут супруги услышали странные звуки. Они выглянули и увидели медвежонка, стоящего на двух лапах у входной двери.

Его появление порадовало семью Уильямс, но мама медвежонка явно была против похода в гости. Медведица за ухо утащила непослушного малыша обратно на улицу. Миссис Уильямс выложила видео в социальную сеть и пофантазировала на тему того, какой диалог мог сложиться между медведями.