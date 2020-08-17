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https://ria.ru/20200817/1575815630.html
В США медведица вытащила любопытного детеныша из чужого дома
Семья из Северной Каролины стала свидетелем того, как маленький медвежонок забрался к ним в дом. Потом за ним пришла мать-медведица и забрала детеныша с собой,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T01:48
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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домашние животные, животные, видео, туризм, новости - туризм, сша, северная каролина

В США медведица вытащила любопытного детеныша из чужого дома

01:24 17.08.2020 (обновлено: 01:48 17.08.2020)
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© Фото : Sumer Walser WilliamsМедвежонок заглядывает в дом
Медвежонок заглядывает в дом
© Фото : Sumer Walser Williams
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Семья из Северной Каролины стала свидетелем того, как маленький медвежонок забрался к ним в дом. Потом за ним пришла мать-медведица и забрала детеныша с собой, сообщает NDTV.
Шумер Вальзер Уильямс с женой проснулись рано утром от лая их домашней собаки. Оказалось, пса взволновало появление медведей. Через несколько минут супруги услышали странные звуки. Они выглянули и увидели медвежонка, стоящего на двух лапах у входной двери.
Его появление порадовало семью Уильямс, но мама медвежонка явно была против похода в гости. Медведица за ухо утащила непослушного малыша обратно на улицу. Миссис Уильямс выложила видео в социальную сеть и пофантазировала на тему того, какой диалог мог сложиться между медведями.
"Пойдем, я сто раз тебе говорила, что мы не беспокоим людей, пока совершаем набег на их дом в поисках вкусностей! Мы должны быть тихими и незаметными!", - написала она.
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