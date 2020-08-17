https://ria.ru/20200817/1575815630.html
В США медведица вытащила любопытного детеныша из чужого дома
Семья из Северной Каролины стала свидетелем того, как маленький медвежонок забрался к ним в дом. Потом за ним пришла мать-медведица и забрала детеныша с собой,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T01:24
2020-08-17T01:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
Семья из Северной Каролины стала свидетелем того, как маленький медвежонок забрался к ним в дом. Потом за ним пришла мать-медведица и забрала детеныша с собой, сообщает
NDTV.
Шумер Вальзер Уильямс с женой проснулись рано утром от лая их домашней собаки. Оказалось, пса взволновало появление медведей. Через несколько минут супруги услышали странные звуки. Они выглянули и увидели медвежонка, стоящего на двух лапах у входной двери.
Его появление порадовало семью Уильямс, но мама медвежонка явно была против похода в гости. Медведица за ухо утащила непослушного малыша обратно на улицу. Миссис Уильямс выложила видео в социальную сеть и пофантазировала на тему того, какой диалог мог сложиться между медведями.
"Пойдем, я сто раз тебе говорила, что мы не беспокоим людей, пока совершаем набег на их дом в поисках вкусностей! Мы должны быть тихими и незаметными!", - написала она.