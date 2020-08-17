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Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
Власти Дубая теперь привлекают кинологов и собак для помощи в борьбе с коронавирусом в аэропорту, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T01:48
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151457/00/1514570028_0:121:1999:1245_1400x0_80_0_0_f77cd21029595ea0515917e4d6e31743.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19

00:57 17.08.2020 (обновлено: 01:48 17.08.2020)
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© Depositphotos / belchonockСобака в аэропорту
Собака в аэропорту
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Власти Дубая теперь привлекают кинологов и собак для помощи в борьбе с коронавирусом в аэропорту, сообщает Travel and Leisure.
Задача собак состоит в том, чтобы, буквально, вынюхивать пассажиров, болеющих коронавирусом. В ходе исследований точность обоняния составляла 92 процента.
Нюх собак острее человеческого во много раз, поэтому его часто используют для поиска бомб или наркотиков.
Обучение собак обнаружению коронавируса – серьезное и длительное. Для этого требуется лаборатория, специальное оборудование и пот заболевших людей.
Аэропорт Дубая первым решил использовать собак для борьбы с коронавирусом. Они будут работать дистанционно, не вступая в контакт с людьми.
Дубай открылся для туристов в июле. От путешественников требуется справка об отрицательном результате на COVID-19, полученная не ранее, чем за 96 часов до поездки.
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