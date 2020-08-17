Иван-чай с камчатским размахом — новый проект на Дальнем Востоке

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Целая плантация иван-чая появилась на "дальневосточном гектаре". Житель Камчатки Александр Корчев открыл производство травяных сборов благодаря участию в программе. О своем проекте он рассказал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

В 2017 году он с семьей решил выращивать иван-чай и производить аутентичную продукцию для туристов.

"Мы вообще связаны с туристическим бизнесом и давно испытывали недостаток в сувенирной продукции, которую турист мог бы взять в подарок с Камчатки. И вот обратили внимание, какой ажиотаж вокруг бабушек, которые продают разные вкусности на рынке", — сказал Александр Корчев.

Участок площадью четыре гектара выбрали в паре километров от Соболево — родного поселка предпринимателя.

По словам Александра, участок занят исключительно иван-чаем. Плантацию окультурили, очищают от сорняков. А в планах приобрести еще один "дальневосточный гектар" для выращивания ягод.