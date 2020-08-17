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Иван-чай с камчатским размахом — новый проект на Дальнем Востоке
Целая плантация иван-чая появилась на "дальневосточном гектаре". Житель Камчатки Александр Корчев открыл производство травяных сборов благодаря участию в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T08:00
2020-08-17T10:27
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дальний восток
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хорошие новости, дальний восток, камчатский край
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Целая плантация иван-чая появилась на "дальневосточном гектаре". Житель Камчатки Александр Корчев открыл производство травяных сборов благодаря участию в программе. О своем проекте он рассказал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
В 2017 году он с семьей решил выращивать иван-чай и производить аутентичную продукцию для туристов.
"Мы вообще связаны с туристическим бизнесом и давно испытывали недостаток в сувенирной продукции, которую турист мог бы взять в подарок с Камчатки. И вот обратили внимание, какой ажиотаж вокруг бабушек, которые продают разные вкусности на рынке", — сказал Александр Корчев.
Участок площадью четыре гектара выбрали в паре километров от Соболево — родного поселка предпринимателя.
По словам Александра, участок занят исключительно иван-чаем. Плантацию окультурили, очищают от сорняков. А в планах приобрести еще один "дальневосточный гектар" для выращивания ягод.
"Наша продукция произвела "вау-эффект". Сравнительно недорого турист приобретает красиво упакованный качественный аутентичный продукт. На сегодняшний день мы реализуем продукцию через сувенирные лавки, в гостиницах, через социальные сети, а также собственный сайт и eBay. Туристы со всего света заказывают наш чай, так что на упаковку мы наносим маркировку на пяти языках", — рассказал Александр.