Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва и Пекин держат курс на отказ от американской валюты. Доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем на минимуме, а национальных валют — на максимуме. Экономисты уверены: в итоге все закончится "финансовым альянсом", где американской денежной единице совсем не останется места. К тому же инвесторы выходят из главной резервной валюты и перекладываются в золото.

Евро и юани

В первом квартале доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем впервые в истории опустилась ниже 50% — до 46%. На евро теперь приходится 30%, а на национальные валюты — рубль и юань — 24%. Такой сдвиг — часть стратегии "дедолларизации" российской экономики и повышения ее устойчивости перед угрозой новых санкций США.

В последние годы Москва и Пекин планомерно исключают доллар из двусторонней торговли. Еще в 2014-м стороны подписали трехлетнее своп-соглашение на 150 миллиардов юаней (24,5 миллиарда долларов), открывшее взаимный доступ к национальным валютам без необходимости приобретать ее на открытом рынке.

В 2015-м почти 90% сделок осуществляли в долларах. Но уже к 2019-му — 51%. А российский нефтяной гигант "Роснефть" перевел все экспортные контракты в евро.

Как отмечает Nikkei Asian Review, российско-китайская "дедолларизация" приближается к "моменту прорыва", способному сформировать "финансовый альянс" практически без участия американской валюты.

Печатный станок ФРС

Усиление России и Китая — одна из ключевых причин грядущего падения спроса на доллар, но далеко не единственная. Как указывают ведущие инвестбанки, яму американской валюте роет Федрезерв.

Чтобы поддержать экономику, регулятор уменьшил ставку до нуля и запустил печатный станок. С начала коронавирусного кризиса ФРС влила в рынки почти шесть триллионов долларов. Финансисты говорят об "историческом эксперименте": печатный станок работает на полную мощность, накачивая страну ничем не обеспеченной наличностью. И это медленно убивает доллар.

Индекс американской валюты неуклонно снижается, а доходность гособлигаций падает. С апреля доллар относительно корзины шести основных валют потерял десять процентов — так низко этот показатель последний раз опускался в мае 2018-го.

Один из крупнейших американских банков Goldman Sachs подсчитал, что печатный станок раздул баланс ФРС уже на 2,8 триллиона. Инвесторы выходят из долларовых активов и перекладываются в золото. И происходит это на фоне сверхнизких ставок по гособлигациям: реальная доходность трежерис — на нуле.

"ФРС напечатала свыше четырех триллионов долларов за несколько месяцев — это больше, чем за предыдущие 11 лет, — напоминает финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский. — Реакция адекватная: ничем не обеспеченную валюту продают, доллар дешевеет".

Обесценится на треть

О рисках предупреждал и Международный валютный фонд в августовском докладе. Триллионы долларов, напечатанные для борьбы с кризисом, и сверхнизкие ставки подрывают резервную валюту: инвесторы бегут из госдолга США.

По мнению бывшего замдиректора МВФ Жу Мина, свежий пакет финансовой помощи от конгресса, как минимум на триллион долларов, рискует спровоцировать настоящий крах.

"Беспокоиться надо не о том, что курс постепенно снизится на 30% в будущем, а о том, что произойдет одномоментное событие, взрыв, который внезапно лишит доллар доверия инвесторов", — отметил Жу Мин. Он пояснил, что "взрыв" может случиться, если отягощенные долгами крупные компании начнут банкротиться. После финансового кризиса 2008 года корпоративный сектор стал гораздо уязвимее, а низкие ставки позволили ему резко увеличить объем заимствований.

Наконец, над американской экономикой навис 26-триллионный долг федерального правительства, и, как считают в швейцарском UBS, в конечном итоге это ударит по доллару.

"В долгосрочной перспективе рост государственного долга, скорее всего, отразится на американской валюте", — говорит Томас Флури, стратег UBS WealthManagement.