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Снимать или в ипотеку: как детей учат считать деньги
В Пензе азы финансовой грамотности начинают преподавать детям с дошкольного возраста, чтобы, став взрослыми, они могли рассчитать свой бюджет и спланировать... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хорошие новости, пенза

Снимать или в ипотеку: как детей учат считать деньги

08:00 17.08.2020 (обновлено: 10:26 17.08.2020)
3044
© РИА Новости / Владимир ПесняМальчик проверяет подлинность банкнот на специальной аппаратуре в Детском банке
Мальчик проверяет подлинность банкнот на специальной аппаратуре в Детском банке
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Пензе азы финансовой грамотности начинают преподавать детям с дошкольного возраста, чтобы, став взрослыми, они могли рассчитать свой бюджет и спланировать траты. Уроки проводят 150 подготовленных преподавателей (вожатых) во множестве образовательных учреждений области.
Для занятий разработали специальную программу обучения. Все уроки проходят в игровой форме, рассказала РИА Новости директор Центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Елена Фирсова.

"Дети знакомятся с тем, что такое финансы, что такое подушка безопасности, семейный бюджет, личный финансовый план, доходы и расходы. Это для них станет великим подспорьем во взрослой жизни, так как они получат необходимые навыки. Идет практическая подготовка к реальной жизни", — сообщила Фирсова.

Во многих уроках с удовольствием участвуют и родители. Во время игр командам необходимо решить задачи, построенные на обычных жизненных ситуациях.
Для того чтобы занятия были интересными и полезными для детей, педагогам тоже приходится учиться: 150 учителей в прошлом году прошли курсы в рамках федерального проекта содействия повышению финансовой грамотности населения Российской Федерации при Казанском госуниверситете. В этом году подготовку проходят столько же человек. Учителя получили комплекты учебно-методических материалов для всех ступеней общеобразовательных школ — "Азбука финансовой грамотности".
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