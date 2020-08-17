Снимать или в ипотеку: как детей учат считать деньги

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Пензе азы финансовой грамотности начинают преподавать детям с дошкольного возраста, чтобы, став взрослыми, они могли рассчитать свой бюджет и спланировать траты. Уроки проводят 150 подготовленных преподавателей (вожатых) во множестве образовательных учреждений области.

"Дети знакомятся с тем, что такое финансы, что такое подушка безопасности, семейный бюджет, личный финансовый план, доходы и расходы. Это для них станет великим подспорьем во взрослой жизни, так как они получат необходимые навыки. Идет практическая подготовка к реальной жизни", — сообщила Фирсова.

Во многих уроках с удовольствием участвуют и родители. Во время игр командам необходимо решить задачи, построенные на обычных жизненных ситуациях.

Для того чтобы занятия были интересными и полезными для детей, педагогам тоже приходится учиться: 150 учителей в прошлом году прошли курсы в рамках федерального проекта содействия повышению финансовой грамотности населения Российской Федерации при Казанском госуниверситете. В этом году подготовку проходят столько же человек. Учителя получили комплекты учебно-методических материалов для всех ступеней общеобразовательных школ — "Азбука финансовой грамотности".