Главный голливудский скандалист. Шону Пенну — 60

Шон рос в творческой семье, его родители связаны с кинематографом. Папа Лео был режиссером, а мама Айлин — актрисой. Пенн характеризует себя как "типичного американца", хотя среди его предков по отцу есть литовские евреи, эмигрировавшие в США в начале XX века, а еще итальянцы и ирландцы (по материнской линии).

Школьные друзья у Шона тоже были непростыми: в будущем почти все стали голливудскими звездами. Среди них — Чарли Шин, Эмилио Эстевес, Роб Лоу.

С первыми двумя он начал снимать короткометражки, но кино было просто увлечением (сначала Шон хотел работать в театре). Решив в 19 лет серьезно заняться актерской карьерой, переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.