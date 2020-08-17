Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200817/1575796393.html
Главный голливудский скандалист. Шону Пенну — 60
Запоминающаяся внешность, неуживчивый характер, огромный талант — у Шона Пенна, отмечающего сегодня шестидесятилетие, два "Оскара", "Золотой глобус", награды... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T08:08
звезды
оливер стоун
клинт иствуд
вуди аллен (стюарт конигсберг)
культура
марлон брандо
кино и сериалы
знаменитости
робин райт
том круз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732070_0:155:3072:1883_1400x0_80_0_0_6a2f8b28e6a90761f886d714310479d8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732070_0:155:3072:1883_1400x0_80_0_0_6a2f8b28e6a90761f886d714310479d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732070_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_e5858cbfa1b35c96d17623c842beabb9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732070_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_afe9479bf4391561295330a8025351d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
звезды, оливер стоун, клинт иствуд, вуди аллен (стюарт конигсберг), марлон брандо, кино и сериалы, знаменитости, робин райт, том круз, шарлиз терон, шон пенн, роберт де ниро, мадонна чикконе, джек николсон, фото

Главный голливудский скандалист. Шону Пенну — 60

08:00 17.08.2020 (обновлено: 08:08 17.08.2020)
23188
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Запоминающаяся внешность, неуживчивый характер, огромный талант — у Шона Пенна, отмечающего сегодня шестидесятилетие, два "Оскара", "Золотой глобус", награды Каннского, Венецианского, Берлинского кинофестивалей. Он помогает пострадавшим от стихийных бедствий, дерется с папарацци, преклоняется перед Марлоном Брандо и считает "Унесенных ветром" среднего уровня мелодрамой. О Шонне Пенне на экране и в жизни — в материале РИА Новости.
© AFP 2020 / Getty Images/Kevin Winter

Шон рос в творческой семье, его родители связаны с кинематографом. Папа Лео был режиссером, а мама Айлин — актрисой. Пенн характеризует себя как "типичного американца", хотя среди его предков по отцу есть литовские евреи, эмигрировавшие в США в начале XX века, а еще итальянцы и ирландцы (по материнской линии).

Школьные друзья у Шона тоже были непростыми: в будущем почти все стали голливудскими звездами. Среди них — Чарли Шин, Эмилио Эстевес, Роб Лоу.

С первыми двумя он начал снимать короткометражки, но кино было просто увлечением (сначала Шон хотел работать в театре). Решив в 19 лет серьезно заняться актерской карьерой, переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Актер Шон Пенн с матерью Айлин Райан
1 из 12

Шон рос в творческой семье, его родители связаны с кинематографом. Папа Лео был режиссером, а мама Айлин — актрисой. Пенн характеризует себя как "типичного американца", хотя среди его предков по отцу есть литовские евреи, эмигрировавшие в США в начале XX века, а еще итальянцы и ирландцы (по материнской линии).

Школьные друзья у Шона тоже были непростыми: в будущем почти все стали голливудскими звездами. Среди них — Чарли Шин, Эмилио Эстевес, Роб Лоу.

С первыми двумя он начал снимать короткометражки, но кино было просто увлечением (сначала Шон хотел работать в театре). Решив в 19 лет серьезно заняться актерской карьерой, переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

© AFP 2020 / Getty Images/Kevin Winter
© 20th Century Fox Film Corporation (1981)

Там Пенн сначала появлялся в эпизодических ролях в сериалах. Но вскоре его утвердили на роль в фильме "Отбой". Шон попал в хорошую компанию: снимался вместе с Томом Крузом и Тимом Хаттоном.

Картина рассказывает о курсантах военной академии, которые решили спасти альма-матер от продажи. Фильм не сделал Шона звездой, но на него обратили внимание агенты, ведь он постарался по-настоящему вжиться в свой образ, не отвлекаясь ни на что другое.

"Я мог бы назвать с десяток актеров и актрис, которые с утра до ночи занимаются пиаром своего фильма, а потом в свободное время с таким же усердием продают косметику или что-то такое, — говорил потом Пенн. — Я считаю, что это — цинизм, губящий талант и обесценивающий любую работу в кино".

Кадр из фильма Отбой
2 из 12

Там Пенн сначала появлялся в эпизодических ролях в сериалах. Но вскоре его утвердили на роль в фильме "Отбой". Шон попал в хорошую компанию: снимался вместе с Томом Крузом и Тимом Хаттоном.

Картина рассказывает о курсантах военной академии, которые решили спасти альма-матер от продажи. Фильм не сделал Шона звездой, но на него обратили внимание агенты, ведь он постарался по-настоящему вжиться в свой образ, не отвлекаясь ни на что другое.

"Я мог бы назвать с десяток актеров и актрис, которые с утра до ночи занимаются пиаром своего фильма, а потом в свободное время с таким же усердием продают косметику или что-то такое, — говорил потом Пенн. — Я считаю, что это — цинизм, губящий талант и обесценивающий любую работу в кино".

© 20th Century Fox Film Corporation (1981)
© EMI Films Ltd. (1983)

Прославила его роль в криминальной драме "Плохие парни" 1983 года о тюрьме для несовершеннолетних. Пенн сыграл потомка ирландских иммигрантов, который живет в криминальном районе, совершает мелкие преступления и занимается вандализмом.

Картина получила почти исключительно положительные отзывы. Многие сравнивали стиль Пенна с де Ниро.

Критики отмечали: "Игра Шона Пенна — это главное, что отделяет "Плохих парней" от простого эксплуатационного кино (фильмы, в которых упор делается на яркую картинку и продвижение, а не на содержание. — Прим. ред.).

Кадр из фильма Плохие парни
3 из 12

Прославила его роль в криминальной драме "Плохие парни" 1983 года о тюрьме для несовершеннолетних. Пенн сыграл потомка ирландских иммигрантов, который живет в криминальном районе, совершает мелкие преступления и занимается вандализмом.

Картина получила почти исключительно положительные отзывы. Многие сравнивали стиль Пенна с де Ниро.

Критики отмечали: "Игра Шона Пенна — это главное, что отделяет "Плохих парней" от простого эксплуатационного кино (фильмы, в которых упор делается на яркую картинку и продвижение, а не на содержание. — Прим. ред.).

© EMI Films Ltd. (1983)
© AP Photo / Craig Mathew

После того как Пенн прославился, СМИ стали следить за его богатой на события личной жизнью. Первый известный роман у актера был с актрисой Элизабет Макговерн ("Аббатство Даунтон", "Однажды в Америке", "Рэгтайм"). Правда, отношения длились лишь несколько месяцев.

Вскоре Пенн женился на поп-певице Мадонне. Они сыграли вместе в картине "Шанхайский сюрприз" (один из самых неудачных проектов актера). Пара была вместе четыре года и превратила свою жизнь в настоящее скандальное шоу.

На их свадьбу в прямом смысле слетелось множество папарацци (они кружили на вертолетах над местом церемонии). Пенн схватил пистолет и принялся стрелять в воздух, а потом вместе с Мадонной написал на газоне гигантскими буквами нецензурную фразу. Ее смысл сводился к просьбе оставить их в покое.

В итоге вспыльчивость актера, его пристрастие к алкоголю, ревность, склонность к агрессии привели к разводу. Инициатором выступила певица. "Пусть Господь хранит Шона, но только подальше от меня", — потом говорила она.

Сейчас у них хорошие отношения. "Я очень люблю свою первую жену", — недавно признался Пенн.

Актер Шон Пенн и его жена певица Мадонна, 1986 год
4 из 12

После того как Пенн прославился, СМИ стали следить за его богатой на события личной жизнью. Первый известный роман у актера был с актрисой Элизабет Макговерн ("Аббатство Даунтон", "Однажды в Америке", "Рэгтайм"). Правда, отношения длились лишь несколько месяцев.

Вскоре Пенн женился на поп-певице Мадонне. Они сыграли вместе в картине "Шанхайский сюрприз" (один из самых неудачных проектов актера). Пара была вместе четыре года и превратила свою жизнь в настоящее скандальное шоу.

На их свадьбу в прямом смысле слетелось множество папарацци (они кружили на вертолетах над местом церемонии). Пенн схватил пистолет и принялся стрелять в воздух, а потом вместе с Мадонной написал на газоне гигантскими буквами нецензурную фразу. Ее смысл сводился к просьбе оставить их в покое.

В итоге вспыльчивость актера, его пристрастие к алкоголю, ревность, склонность к агрессии привели к разводу. Инициатором выступила певица. "Пусть Господь хранит Шона, но только подальше от меня", — потом говорила она.

Сейчас у них хорошие отношения. "Я очень люблю свою первую жену", — недавно признался Пенн.

© AP Photo / Craig Mathew
© AP Photo / Luigi Costantin

Чтобы прийти в себя, Пенн погрузился в работу и решил примерить роль режиссера.

Дебютом стал "Бегущий индеец" — сценарий Пенн написал под впечатлением от песни Брюса Спрингстина "Дорожный полицейский". В истории двух братьев, полицейского и бывшего преступника, снялись Дэвид Морс, Вигго Мортенсен, Валерия Голино и Патрисия Аркетт.

А через четыре года Пенн снял фильм "Постовой на перекрестке", куда пригласил Джека Николсона.

Обе картины получили хорошие отзывы и несколько номинаций на премии. Но полностью переходить в режиссуру Пенн не стал.

Актеры Джек Николсон и Шон Пенн на презентации фильма Постовой на перекрёстке на Венецианском кинофестивале, 1995 год
5 из 12

Чтобы прийти в себя, Пенн погрузился в работу и решил примерить роль режиссера.

Дебютом стал "Бегущий индеец" — сценарий Пенн написал под впечатлением от песни Брюса Спрингстина "Дорожный полицейский". В истории двух братьев, полицейского и бывшего преступника, снялись Дэвид Морс, Вигго Мортенсен, Валерия Голино и Патрисия Аркетт.

А через четыре года Пенн снял фильм "Постовой на перекрестке", куда пригласил Джека Николсона.

Обе картины получили хорошие отзывы и несколько номинаций на премии. Но полностью переходить в режиссуру Пенн не стал.

© AP Photo / Luigi Costantin
© AFP 2020 / Loic Venance

В личной жизни Пенна на время все успокоилось: в 1996 году он женился на актрисе Робин Райт.

Они познакомились на съемках картины "Состояние исступления" и до 2010 года были вместе. У пары родились дочь Дилан (ее назвали в честь любимого музыканта Пенна, Боба Дилана) и сын Хоппер.

"Когда становишься отцом, все меняется, — говорил актер. — Это, наверное, самое важное, чему стоит научиться. Дети — потрясающие герои в нашей жизни. Когда есть они, начинаешь жить по-настоящему".

Хотя во время брака с Робин актер почти не участвовал в скандалах, в итоге пара распалась.

Актер Шон Пенн с детьми
6 из 12

В личной жизни Пенна на время все успокоилось: в 1996 году он женился на актрисе Робин Райт.

Они познакомились на съемках картины "Состояние исступления" и до 2010 года были вместе. У пары родились дочь Дилан (ее назвали в честь любимого музыканта Пенна, Боба Дилана) и сын Хоппер.

"Когда становишься отцом, все меняется, — говорил актер. — Это, наверное, самое важное, чему стоит научиться. Дети — потрясающие герои в нашей жизни. Когда есть они, начинаешь жить по-настоящему".

Хотя во время брака с Робин актер почти не участвовал в скандалах, в итоге пара распалась.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Nicholas Kamm

Помимо работы в кино, Пенн активно участвует в общественной жизни и занимается благотворительностью.

Так, в 2005 году, после урагана Катрина, Пенн приехал в Новый Орлеан и помогал пострадавшим. На лодке вместе с другими добровольцами плавал по уничтоженному городу, спасая местных жителей.

А когда на Гаити в 2010 году произошло землетрясение, Пенн организовал для тех, кто остался без домов, палаточный лагерь — в нем разместились 55 тысяч человек.

"Если у меня появляется возможность что-то изменить в этом мире, я всегда готов это сделать", — объясняет Шон.

Актер Шон Пенн помогает пострадавшим от урагана Катрина в Новом Орлеане
7 из 12

Помимо работы в кино, Пенн активно участвует в общественной жизни и занимается благотворительностью.

Так, в 2005 году, после урагана Катрина, Пенн приехал в Новый Орлеан и помогал пострадавшим. На лодке вместе с другими добровольцами плавал по уничтоженному городу, спасая местных жителей.

А когда на Гаити в 2010 году произошло землетрясение, Пенн организовал для тех, кто остался без домов, палаточный лагерь — в нем разместились 55 тысяч человек.

"Если у меня появляется возможность что-то изменить в этом мире, я всегда готов это сделать", — объясняет Шон.

© AFP 2020 / Nicholas Kamm
© AP Photo / Christophe Ena

Впрочем, общественная деятельность никак не сказывается на уровне агрессии и ненависти Пенна к папарацци.

Он не раз избивал фотографов, а однажды из-за очередной драки с репортером (это случилось во время съемок в одном из фильмов) месяц отсидел в тюрьме.

За другой инцидент актер получил три года условно. Видео того происшествия опубликовали в Сети: Пенн ударил папарацци по ноге и разбил его камеру. Его приговорили к 300 часам общественных работ и принудительной терапии по самоконтролю и управлению гневом.

Актер Шон Пенн
8 из 12

Впрочем, общественная деятельность никак не сказывается на уровне агрессии и ненависти Пенна к папарацци.

Он не раз избивал фотографов, а однажды из-за очередной драки с репортером (это случилось во время съемок в одном из фильмов) месяц отсидел в тюрьме.

За другой инцидент актер получил три года условно. Видео того происшествия опубликовали в Сети: Пенн ударил папарацци по ноге и разбил его камеру. Его приговорили к 300 часам общественных работ и принудительной терапии по самоконтролю и управлению гневом.

© AP Photo / Christophe Ena
© Magnolia Productions (1999)

Несмотря на склочный характер и часто пренебрежительное отношение к коллегам, Пенн снимался у Дэвида Финчера, Оливера Стоуна, Вуди Аллена.

"Мне не нравится ни один из режиссеров, я не в ладах с ними. В основном это горстка плаксивых людей без своей позиции", — рассказывал актер в интервью.

Но ради фильма Вуди "Сладкий и гадкий" Шон научился виртуозно играть на гитаре: картина рассказывает о жизни вымышленного джазового гитариста Эммета Рэя. Его герой — талантливый музыкант, ему не везет в отношениях, а еще он любитель выпивки и немного клептоман. Пенн сыграл убедительно и получил номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Кадр из фильма Сладкий и гадкий
9 из 12

Несмотря на склочный характер и часто пренебрежительное отношение к коллегам, Пенн снимался у Дэвида Финчера, Оливера Стоуна, Вуди Аллена.

"Мне не нравится ни один из режиссеров, я не в ладах с ними. В основном это горстка плаксивых людей без своей позиции", — рассказывал актер в интервью.

Но ради фильма Вуди "Сладкий и гадкий" Шон научился виртуозно играть на гитаре: картина рассказывает о жизни вымышленного джазового гитариста Эммета Рэя. Его герой — талантливый музыкант, ему не везет в отношениях, а еще он любитель выпивки и немного клептоман. Пенн сыграл убедительно и получил номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

© Magnolia Productions (1999)
© Warner Bros. Pictures (2003)

"Золотого рыцаря" Шон удостоился с четвертой попытки за детективную драму Клинта Иствуда "Таинственная река".

Фильм повествует о трех друзьях детства, которые, повзрослев, расследуют убийство в их родном городе и придерживаются разных точек зрения на то, что произошло на самом деле.

Критики называли картину "гипнотической", отмечали режиссерскую и актерскую работы. А сам Пенн даже нетипично для себя отозвался о Клинте Иствуде как об одной из тех легенд кино, которые не разочаровали его при личном общении.

Кадр из фильма Таинственная река
10 из 12

"Золотого рыцаря" Шон удостоился с четвертой попытки за детективную драму Клинта Иствуда "Таинственная река".

Фильм повествует о трех друзьях детства, которые, повзрослев, расследуют убийство в их родном городе и придерживаются разных точек зрения на то, что произошло на самом деле.

Критики называли картину "гипнотической", отмечали режиссерскую и актерскую работы. А сам Пенн даже нетипично для себя отозвался о Клинте Иствуде как об одной из тех легенд кино, которые не разочаровали его при личном общении.

© Warner Bros. Pictures (2003)
© AP Photo / Lionel Cironneau

Вскоре после присуждения самой важной для актеров награды (второго "Оскара" Пенну вручили за роль в фильме "Харви Милк") Шон начал встречаться с Шарлиз Терон.

Их отношения длились полтора года, это была одна из самых популярных пар в кино. Они часто поддерживали друг друга на премьерах, ездили вместе на отдых. Поговаривали о помолвке, но Шон и Шарлиз все же расстались в 2015 году.

"Когда ты завершаешь отношения, многие считают, что случилась какая-нибудь невероятно сумасшедшая история или драма, — комментировала разрыв актриса. — Так ситуация обрастает слухами. Мы были вместе, но отношения исчерпали себя, и мы оба просто решили разойтись".

Актеры Шон Пенн и Шарлиз Терон на красной дорожке Каннского кинофестиваля
11 из 12

Вскоре после присуждения самой важной для актеров награды (второго "Оскара" Пенну вручили за роль в фильме "Харви Милк") Шон начал встречаться с Шарлиз Терон.

Их отношения длились полтора года, это была одна из самых популярных пар в кино. Они часто поддерживали друг друга на премьерах, ездили вместе на отдых. Поговаривали о помолвке, но Шон и Шарлиз все же расстались в 2015 году.

"Когда ты завершаешь отношения, многие считают, что случилась какая-нибудь невероятно сумасшедшая история или драма, — комментировала разрыв актриса. — Так ситуация обрастает слухами. Мы были вместе, но отношения исчерпали себя, и мы оба просто решили разойтись".

© AP Photo / Lionel Cironneau
© AFP 2020 / Getty Images/Kevin Winter

Пенн недолго был один. В 2016 году он начал встречаться с австрийской актрисой Лейлой Джордж, которая младше его на 31 год.

Фотографы несколько раз ловили их на отдыхе и благотворительных мероприятиях.

В августе стало известно, что Шон и Лейла поженились на тайной камерной церемонии. Может быть, третий брак сделает актера по-настоящему счастливым?

Актер Шон Пенн и Лейла Джордж в Лос-Анджелесе, США
12 из 12

Пенн недолго был один. В 2016 году он начал встречаться с австрийской актрисой Лейлой Джордж, которая младше его на 31 год.

Фотографы несколько раз ловили их на отдыхе и благотворительных мероприятиях.

В августе стало известно, что Шон и Лейла поженились на тайной камерной церемонии. Может быть, третий брак сделает актера по-настоящему счастливым?

© AFP 2020 / Getty Images/Kevin Winter
62532411
КультуразвездыОливер СтоунКлинт ИствудВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Марлон БрандоКино и сериалыЗнаменитостиРобин РайтТом КрузШарлиз ТеронШон ПеннРоберт Де НироМадонна ЧикконеДжек Николсон
Рекомендуем
Кадр из фильма Красотка в ударе
Комедия "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ в выходные
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Задержание подозреваемых в попытке сбыта героина в Омской области
Двух жителей Омска задержали за попытку сбыта партии героина
Кадры прилета на завод вертолета Лукашенко
Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
"Доктрина сквозит агрессией": военные США намерены захватить орбиту Земли
Американские доллары
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Андрей Травников
Новосибирский губернатор рассказал, как нельзя общаться с гражданами
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Вирус гепатита B и молекула ДНК
"Я заразилась от кого-то из бывших". Почему гепатит никак не искоренить
Заброшенная церковь
Живые и мертвые. Зарисовки из российской глубинки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Клавиатура компьютера
Ъ: финансирование проекта "Искусственный интеллект" сократят в разы
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния