"Я заразилась от кого-то из бывших". Почему гепатит никак не искоренить

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. От вирусных гепатитов B и C в последние годы умирают От вирусных гепатитов B и C в последние годы умирают все чаще . По оценкам ВОЗ, ими заражены около трехсот миллионов человек. Ежегодно около миллиона погибает от цирроза или рака печени — наиболее распространенных осложнений. При этом о своем диагнозе знают не больше десяти процентов заболевших, так как инфекция проявляет себя на поздних стадиях, когда уже не помочь. РИА Новости разбирается, почему с этим опасным недугом так сложно бороться.

Скрытая угроза

"Я заразилась от кого-то из бывших. В моем случае это точно был секс. Я не наркоманка, к врачам обращаюсь редко. Узнала, когда понадобилось небольшое медицинское вмешательство и попросили сдать анализ на ВИЧ, гепатит и сифилис. Конечно, была в шоке, но сейчас уже как-то свыклась со всем этим", — рассказывает 23-летняя Анна (имя изменено), полтора года живущая с гепатитом В.

У нее хроническая форма, при которой болезнь может годами никак себя не проявлять, а потом — цирроз печени или рак. Если, конечно, не лечиться. Избавиться от гепатита В, как говорят специалисты, нельзя, но сдерживать его разрушительное действие на организм благодаря современным препаратам удается годами.

"Сегодня активно работают фармакологи, появляются более эффективные лекарства. Проблема в том, что вирус гепатита В при заражении встраивается в геном человека. И здесь уже ничего не поделать. То есть можно получить хороший медикаментозный эффект, когда пациенту субъективно лучше. Однако сам вирус остается в организме и при неблагоприятных условиях способен вызвать рецидив", — отмечает заведующий лабораторией вирусных гепатитов отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , профессор Станислав Кузин.

По его словам, основная опасность хронических гепатитов — их скрытность, когда болезнь ничем себя не выдает. Согласно данным ВОЗ, о своем диагнозе знают не больше десяти процентов инфицированных. Часто единственное, на что может обратить внимание человек, — это постоянный упадок сил, астения.

"Как правило, гепатиты В и С диагностируют не по клиническим признакам, когда пациент приходит к врачу с жалобами и симптоматикой, а с помощью так называемого активного выявления. Человек поступает в больницу с каким-то другим недугом, и там его обследуют на четыре инфекции — гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. Гепатит зачастую протекает бессимптомно, нанося тем не менее серьезный ущерб здоровью", — уточняет Станислав Кузин

Опять виновата обезьяна

Судя по недавним исследованиям, бессимптомным гепатитом люди болеют с древнейших времен. По разным свидетельствам, вирус гепатита В появился в человеческой популяции от двадцати до семи тысяч лет назад.

Однако бразильские исследователи считают , что предки людей заразились намного раньше, еще до исхода из Африки 60-70 тысяч лет назад. Вероятно, кто-то из сапиенсов съел мясо зараженной обезьяны или контактировал с раненым животным. После того как люди покинули черный континент, опасная болезнь вместе с ними распространилась по всему миру. Основной аргумент в пользу этой гипотезы — филогенетическое сходство вируса гепатита В человекообразных обезьян и человеческого.

© Depositphotos/urfingus, AFP 2019/Johan Ordoñez Согласно гипотезе бразильских ученых, вирус гепатита В перешел к человеку от обезьян не позднее 60-70 тысяч лет назад. Предполагается, что первый зараженный съел мясо инфицированной обезьяны или контактировал с раненым животным © Depositphotos/urfingus, AFP 2019/Johan Ordoñez Согласно гипотезе бразильских ученых, вирус гепатита В перешел к человеку от обезьян не позднее 60-70 тысяч лет назад. Предполагается, что первый зараженный съел мясо инфицированной обезьяны или контактировал с раненым животным

У австралийских ученых другая точка зрения. Они отмечают , что древнейшая вирусная ДНК, выделенная из останков мумии XVI века, очень похожа на геном современного вируса гепатита В. Речь идет об изучении останков маленькой девочки, похороненной в базилике Святого Доменико Маджоре в итальянском Неаполе. Она жила пятьсот лет назад и, судя по геномному анализу, болела хроническим гепатитом В. При этом вирусная ДНК, выделенная из мумии, практически не отличается от современного штамма вируса того же генотипа. Иными словами, за пятьсот лет он совершенно не изменился, что, конечно, вызывает сомнения у некоторых исследователей.

Вакцина в помощь

Средневековая итальянская девочка, скорее всего, заразилась гепатитом от матери. Так бывает и сейчас. По информации ВОЗ, сейчас около одного процента детей в возрасте до пяти лет страдают хроническим гепатитом В. Еще 15-20 лет назад было пять процентов.

"Улучшению статистики во многом способствовала массовая иммунизация. Вакцины против гепатита В теперь высококачественные, эффективные и безопасные. Поствакцинальных осложнений практически нет. Иногда фиксируют реакции на прививку — вроде болезненности в месте укола — но не сильно выраженные. Однако окончательно решить вопрос с гепатитом В вакцина не может, как это, например, было с оспой. В свое время прогнозировали, что к 2000-му в мире полностью искоренят острый гепатит В — о хроническом речь не шла. Но этого не произошло. Конечно, гепатита В в России по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, меньше. Но все равно много: прошлогодняя заболеваемость — 8,6 на сто тысяч населения. Это очень серьезно", — указывает Станислав Кузин.

Большинство инфицируются при употреблении наркотиков, попытках набить тату и сделать пирсинг, а также половым путем. Заразиться в больнице или поликлинике практически невозможно.

"Гепатиты В и С передаются через кровь и другие биологические жидкости инфицированного. На ум сразу приходят операции, инвазивные вмешательства, но сейчас этот вариант фактически исключен. В государственных стационарах заразиться нельзя. Остаются коммерческие медицинские учреждения, где из-за экономии могут нарушать правила стерилизации. В первую очередь это стоматологические кабинеты. Опять же человеческий фактор сказывается. Кроме того, заполучить эти инфекции реально в тату-салонах, где нет жесткого контроля. Однако главный путь инфицирования — все-таки игла наркомана", — уточняет профессор.

© Иллюстрация РИА Новости Вирус гепатита В передается через кровь и другие биологические жидкости инфицированного человека © Иллюстрация РИА Новости Вирус гепатита В передается через кровь и другие биологические жидкости инфицированного человека

Победа близко

По оценкам ВОЗ, от десяти до 40 процентов пациентов с хроническим гепатитом В нуждаются в медикаментозном лечении. Обычно это противовирусные препараты, подавляющие размножение вируса. Однако иммунного ответа организма не хватает, чтобы полностью побороть инфекцию. Поэтому выздоровления от такой терапии ожидать не стоит, но она минимизирует риск тяжелых осложнений — цирроза и рака печени.