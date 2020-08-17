https://ria.ru/20200817/1575790022.html
СМИ: дети Джоли и Питта не видели бабушку и дедушку несколько лет
СМИ узнали, что дети голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет не виделись с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, с тех пор, как в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T02:33
2020-08-17T02:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, что дети голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет не виделись с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, с тех пор, как в 2016-м году пара объявила о расставании, сообщает
The Sun.
Источник рассказал изданию, что недавно Джейн Этта Питт, мама лауреата премии "Оскар", отметила 80-летие в кругу близких и друзей. Однако на празднике не было ее шестерых внуков: Мэддокса (19 лет), Пакса (16 лет), Захары (15 лет), Шайло (14 лет) и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса.
На такие напряженные отношения между Анджелиной Джоли и родственниками бывшего мужа повлиял развод пары, считает инсайдер.
"Когда Брэд и Анджелина были вместе, дети часто навещали их бабушку и дедушку", — прокомментировал источник.
После развода актриса получила временную опеку над детьми, а Брэду Питту разрешили видеться с сыновьями и дочерьми только под присмотром.
"Насколько мне известно, Джейн и Уильям с тех пор не приглашали детей в гости, — добавил источник. — Я сочувствую Джейн, так как она любит своих внуков".
В The Sun отмечают, что у Анджелины Джоли и ее свекрови всегда были разные взгляды на жизнь. Мама Брэда Питта — консервативная христианка, не признающая однополые браки, а исполнительница главной роли в фильме "Малефисента", наоборот, — более свободных нравов и в 1990-х годах даже встречалась с моделью и актрисой Дженни Шимицу.