СМИ: дети Джоли и Питта не видели бабушку и дедушку несколько лет

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. СМИ узнали, что дети голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет не виделись с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, с тех пор, как в 2016-м году пара объявила о расставании, СМИ узнали, что дети голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет не виделись с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, с тех пор, как в 2016-м году пара объявила о расставании, сообщает The Sun.

Источник рассказал изданию, что недавно Джейн Этта Питт, мама лауреата премии "Оскар", отметила 80-летие в кругу близких и друзей. Однако на празднике не было ее шестерых внуков: Мэддокса (19 лет), Пакса (16 лет), Захары (15 лет), Шайло (14 лет) и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса.

На такие напряженные отношения между Анджелиной Джоли и родственниками бывшего мужа повлиял развод пары, считает инсайдер.

"Когда Брэд и Анджелина были вместе, дети часто навещали их бабушку и дедушку", — прокомментировал источник.

После развода актриса получила временную опеку над детьми, а Брэду Питту разрешили видеться с сыновьями и дочерьми только под присмотром.

"Насколько мне известно, Джейн и Уильям с тех пор не приглашали детей в гости, — добавил источник. — Я сочувствую Джейн, так как она любит своих внуков".