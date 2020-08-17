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Живые и мертвые. Зарисовки из российской глубинки
Захарино Брейтовского района — самый дальний населенный пункт Ярославской области. Находится прямо в заповеднике: местные живут бок о бок с волками, медведями,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:54
пенсионеры
медицина
общество
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Такую картину можно нарисовать про любую область. Для примера редакция может отправить своего корреспондента в Рязанскую область. Там тоже много таких сел. Вот например по маршруту бывшей узкоколейки Рязань - Спас Клетки - Тума - Владимир. Особенно отворот от Туры на Голованова дачу. Там была единственная связь с "Большой землёй" это узкоколейка. Теперь ее нет и жизнь в прилегающих деревнях потихоньку умирает. Пешком по насыпи, которая потихоньку уходит в окружающие болота, особенно не нашагаешся. А других дорог не было и нет. Вот и вымирают деревни вместе со своими жителями. Раньше были торфоразработки, была дорога, была работа, теперь не осталось ничего. Так что "красочное" жизнеописание будет гарантировано.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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пенсионеры, медицина, общество

Живые и мертвые. Зарисовки из российской глубинки

08:00 17.08.2020 (обновлено: 17:54 17.08.2020)
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© Фото : Марина КрасиковаЗаброшенная церковь
Заброшенная церковь
© Фото : Марина Красикова
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Захарино Брейтовского района — самый дальний населенный пункт Ярославской области. Находится прямо в заповеднике: местные живут бок о бок с волками, медведями, кабанами и лосями. До райцентра — больше 300 километров по бездорожью. Есть и короткий путь — через Рыбинское водохранилище. Правда, водное сообщение не налажено, а на личных лодках переправляются единицы. Больше всего беспокоит медицина: люди не получают помощь вовремя. О жизни в труднодоступном селе — в материале РИА Новости.

"Людей все меньше"

На некоторых географических картах Захарино даже не обозначено. Народу здесь — трое пенсионеров. В полукилометре — Михальково, где живет 43 человека. Местные эти деревни не разделяют.
В 1940-е многие села у Рыбинского водохранилища затопило. Люди потянулись в Захарино — оно тоже едва не оказалось под водой, которая подступала со всех сторон. Когда опасность миновала, вынужденные мигранты устроились на новом месте. Больше идти было некуда.

"Большинство занимались рыболовством. В советское время склад был прямо в церкви. Но потом промысел сошел на нет, — рассказывает Марина Красикова. — Мы находимся на территории Дарвинского природного заповедника. Ограничений на ловлю рыбы поначалу не вводили. Однако время шло, законы менялись. Теперь запретов много, живем строго по правилам. Наверное, люди не бросали бы эти места, если бы разрешали строить дома. Кто обзавелся крышей над головой до создания ООПТ, те и живут. Ничего нового здесь давно не возводили".

© Фото : предоставлено Викторией ЕгоровойМихальково
Михальково
© Фото : предоставлено Викторией Егоровой
Михальково
Красикова приезжая. Родилась в селе Вышка того же района, училась в школе-интернате для детей из труднодоступных мест. Там и познакомилась с супругом. "Получила профессию повара, перебралась к мужу в Захарино. А мои родители подались в райцентр — Брейтово. Я тоже могла поселиться ближе к цивилизации, но с 1993-го, как обосновались здесь, так и живем. Мне нравится".
Раньше, признается Марина, было намного лучше. "Летали самолеты до райцентра по расписанию. Но уже 20 лет как перестали. До Брейтово — 330 километров. Едем через Тверскую область, затем Вологодскую, потом возвращаемся в Ярославскую. Такой круг даем. Обещали нормальную дорогу. В итоге обустроили только на территории нашей области. И не ухаживают за ней — вся заросла. Мы бы и сами расчистили, но боимся сорвать лишнюю ветку, а потом "получить" от заповедника".

Связь с Большой землей

За годы, проведенные в труднодоступном селе, Марина сменила несколько мест работы. "Сначала — в клубе, туда дети приходили в основном: играли, сценки ставили, пели. А теперь бабушки собираются, чаевничают. В том же здании были медпункт и начальная школа — их закрыли".
С 2002-го Красикова — оператор Некоузского почтамта. "Для местных почта — связь с Большой землей. Раньше корреспонденции хватало: газеты разные выписывали, письма отправляли. А теперь только пенсию ждут. Еще продукты первой необходимости завозят — муку, крупу, хлеб, консервы, конфеты и прочее. Доставляют из города раз в месяц на "буханке", а потом я по домам разношу".
© Фото : Марина КрасиковаМарина Красикова
Марина Красикова
© Фото : Марина Красикова
Марина Красикова
Маршрут такой: Ярославль — Новый Некоуз — Брейтово — Захарино. "Бывает, и на катере по водохранилищу добираются — если непогода и по дороге никак. МЧС обеспечивает водным транспортом. Но для жителей это не предусмотрено. А на своих лодках переправляются единицы".
Вакансий сейчас значительно меньше, и Марина в этом году устроилась еще и соцработником: "У меня на попечении пять пенсионеров. Помогаю им по дому".

Медведи, волки, лоси

Размеренную жизнь в Захарино разбавляет местная фауна — люди соседствуют с дикими зверями. "Как-то наши увидели задранного лося на обочине дороги. Рядом — огромный медведь. Обошлось, — вспоминает Марина. — И волки в округе бегают, но близко к людям не подходят. К лосям уже привыкли — как коровы пасутся целым стадом. Осенью часто встречаются кабаны. После них вся земля будто перепаханная — за грибами в лес ходить бессмысленно. Ну а зайцы по огороду каждый день скачут".
Перспектив на будущее здесь она не видит: "на кладбище мертвых больше, чем живых в селе". Ее дети перебрались в Вологодскую область. Однако Красиковы пока не спешат за ними: "Как я брошу дедушек и бабушек? Они мне как родные. На них держится деревня. Останемся до конца".
© Фото : Марина КрасиковаВид на Рыбинское водохранилище
Вид на рыбинское водохранилище
© Фото : Марина Красикова
Вид на Рыбинское водохранилище

"Предоставлены сами себе"

Пенсионеров здесь больше половины — можно сказать, дни деревни сочтены. Усугубляет положение то, что в Захарино нет ФАПа. "Мы прикреплены к больнице в Брейтово. Но оттуда скорую не дождешься, — объясняет Виктория Егорова. — Мы вынужденно идем на хитрость: если кому-то плохо стало, ищем транспорт, везем больного до деревни Остров Вологодской области, что в 15 километрах, и там вызываем бригаду. После человек попадает в больницу в Череповце. Это двадцать километров пути".
Виктория уверена: будь в деревне врач, многих бы спасли. "Люди уходят не старыми — все от того, что медпомощь не подоспела вовремя. К примеру, два года назад умер мужчина, которому и пятидесяти не было, — инсульт. На скорой доставили в череповецкую больницу, но не спасли — скончался в реанимации".
ФАП закрылся примерно тогда, когда прекратилось авиасообщение с райцентром. Для местных организовали мобильный медпункт, приезжает раз в квартал. Однако квалифицированную помощь людям не оказывают. "Берут кровь из пальца, кардиограмму снимают — и все. По итогу отправляют к врачу. Но какая бабушка выдержит пять часов езды по бездорожью? У кого есть возможность, записываются на платный прием в ближайшие больницы. Получается, мы сами себе предоставлены", — сетует Виктория.

Староста

Егоровой, коренной жительнице Захарино, — сорок четыре. После школы вышла замуж и уехала в Брейтово. Супруг умер, она вернулась к родителям. Работает продавцом в единственном сельмаге: "Продукты привозят из Череповца на "Газели". Если дороги размывает в сырую погоду — на УАЗе. В ассортименте все необходимое: свежие продукты, бытовая химия. Многие в долг берут до пенсии. Работодатель входит в положение".
© Фото : предоставлено Викторией ЕгоровойСельский магазин
Сельский магазин
© Фото : предоставлено Викторией Егоровой
Сельский магазин
По совместительству Виктория — местный староста. Со всеми насущными вопросами от имени односельчан обращается в райадминистрацию. "У нас еще проблема с мусором. За ним следят особо: как-никак, территория заповедника. Но специальных контейнеров нет. Возим за 15 километров в другие села — неудобно. Добиваемся решения, но пока с места ничего не сдвинулось".
Больше всего она хочет, чтобы сделали нормальную дорогу. Тогда появится надежда, что пенсионеры достойно встретят старость, а их дети и внуки будут по-прежнему приезжать в родной дом и жизнь в деревне сохранится.
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ПенсионерыМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Такую картину можно нарисовать про любую область. Для примера редакция может отправить своего корреспондента в Рязанскую область. Там тоже много таких сел. Вот например по маршруту бывшей узкоколейки Рязань - Спас Клетки - Тума - Владимир. Особенно отворот от Туры на Голованова дачу. Там была единственная связь с "Большой землёй" это узкоколейка. Теперь ее нет и жизнь в прилегающих деревнях потихоньку умирает. Пешком по насыпи, которая потихоньку уходит в окружающие болота, особенно не нашагаешся. А других дорог не было и нет. Вот и вымирают деревни вместе со своими жителями. Раньше были торфоразработки, была дорога, была работа, теперь не осталось ничего. Так что "красочное" жизнеописание будет гарантировано.
17 августа, 09:16
Jonns Carter
1400101
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