Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575776224.html
"Доктрина сквозит агрессией": военные США намерены захватить орбиту Земли
Взять поле боя под полный контроль, заранее разведать планы противника и полностью выдавить его с околоземной орбиты — командование созданных в декабре прошлого РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T08:05
министерство обороны сша
нато
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_ba211621d4a8c96d04b9c93b594b7a30.jpg
https://ria.ru/20170907/1501900399.html
https://ria.ru/20200314/1568568651.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575401932.html
За всю свою никчемную историю существования США, как государства, у них не было ни одного года, в котором они не вели бы с кем-нить военный конфликт! Даже некоторые из их историков посчитали, и оказалось, что мирные дни можно посчитать по пальцам! Так с чего все подумали, что у них что-то изменится в этом плане!? Военные конфликты по всему миру дают не хилый доход и рабочие места их ВПК. Так что тут как нигде уместна пословица "Кому война, а кому и мать родна"
75
О каком СНВ тогда с ними говорить ? Говорить надо о между народных законах системе международной безопасности и стабильности. Если они хотят получит господство что это за стабильность и безопасность для кого, только для них?
29
12
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_ba211621d4a8c96d04b9c93b594b7a30.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_256:0:1792:1152_1400x0_80_0_0_587bb37c41aa6a3bc60d35d929cb0e05.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_448:0:1600:1152_1400x0_80_0_0_5c4c19d2913d3a55edeed3ce7e4179b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, нато, сша, безопасность, в мире

"Доктрина сквозит агрессией": военные США намерены захватить орбиту Земли

08:00 17.08.2020 (обновлено: 08:05 17.08.2020)
19065
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Взять поле боя под полный контроль, заранее разведать планы противника и полностью выдавить его с околоземной орбиты — командование созданных в декабре прошлого года Космических сил США опубликовало первую военную доктрину. На 64 страницах — цели и задачи новых войск, а также детальное описание их преимущества перед другими видами вооруженных сил. О главных тезисах документа — в материале РИА Новости.

Взять высоту

Основной посыл: космос откроет перед Вооруженными силами США уникальные возможности по планированию и проведению боевых операций. Авторы документа напоминают, что с древних времен полководцы стремились занять перед битвой возвышенность и получить стратегическое преимущество: видеть маневры противника, без помех наблюдать за полем боя, исключить возможность внезапной атаки. Самая выгодная позиция в XXI веке — околоземная орбита. И контролировать ее, по мнению Пентагона, должны именно Космические силы США.
Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle
7 сентября 2017, 08:00
Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией
Военные операции в космосе рассматриваются как особая область ведения боевых действий, а не как сфера компетенции других видов и родов вооруженных сил. На орбите следует вести себя агрессивно, чтобы "достичь превосходства". Согласно изложенной доктрине, в космосе надо атаковать.
"Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, снижение эффективности и смертоносности вражеских сил, — подчеркивается в документе. — Нужно добиться преимущества и возможности заблаговременной нейтрализации космических миссий недружественных государств".
© United States Space ForceЭмблема Космических сил США
Эмблема Космических сил США
© United States Space Force
Эмблема Космических сил США
И речь не только о средствах ПРО — о "всем противоспутниковом потенциале противника". Также американцы оставляют за собой право на оборонительные операции, в том числе активные — "для нейтрализации средств нападения неприятеля и снижения уровня угроз".

Нарастить группировку

Космические войска будут отвечать за "безопасность" околоземной орбиты, обеспечивать к ней доступ США и их союзников, а также проецировать боевую мощь, чтобы запугать оппонента и принудить его изменить свое поведение. Грузы и персонал будут доставлять многоразовые корабли, для быстрой передачи информации на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях потребуется создание мощной спутниковой группировки. Особая роль отводится заатмосферным аппаратам разведки, наблюдения и связи — им предстоит послужить основой американского военного присутствия в космосе.
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / U.S. Air Force Minotaur 1 RocketРакета-носитель американских ВВС "Минотавр-1", на которой размещен спутник ORS-1 Министерства обороны США, на космодроме Уоллопс
Ракета-носитель американских ВВС Минотавр-1, на которой размещен спутник ORS-1 Министерства обороны США, на космодроме Уоллопс
CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / U.S. Air Force Minotaur 1 Rocket
Ракета-носитель американских ВВС "Минотавр-1", на которой размещен спутник ORS-1 Министерства обороны США, на космодроме Уоллопс
Не секрет, что армии США и их союзников по НАТО активно применяют спутники. Именно в космосе сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. На орбите дежурят около тысячи западных аппаратов военного и двойного назначения.
У российских космических войск есть технические средства и специалисты, способные отслеживать действия спутников западных стран, их сосредоточение над теми или иными участками воды и суши, периодичность, с которой они пролетают над какой-либо местностью.
Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России
14 марта, 08:00
"Наверху неспокойно": репортаж из "мозгового центра" Космических войск
Поведение орбитальной группировки многое говорит о намерениях вероятного противника. В частности, можно с высокой точностью спрогнозировать момент массированного ракетно-авиационного удара в рамках воздушной наступательной операции.
Авторы доктрины настаивают на необходимости лишить всех оппонентов США возможности получать любую информацию об американской орбитальной группировке. Для этого в агентстве перспективных оборонных разработок DARPA уже несколько лет реализуют программу Blackjack, предусматривающую вывод на низкую орбиту до 200 малогабаритных спутников, связанных в единую сеть.
Запуск ракеты-носителя Delta IV с военным спутником с космодрома на мысе Канаверал, США
5 августа, 14:38Акценты
"Соблазнительные мишени". Американцам нечем защищать свои спутникиВ США призывают привести в порядок американскую космическую отрасль. Она не поспевает за военными разработками конкурентов, что может угрожать национальной безопасности Штатов. Прежде всего, американцы опасаются за свои спутники.
Считается, что небольшие размеры этих аппаратов осложнят их обнаружение средствами космической разведки, а большая численность затруднит уничтожение. Группировку, по планам Пентагона, начнут развертывать уже в 2022-м.

Звездные войны

Многие эксперты, впрочем, уверены, что спутниками дело не ограничится. В опубликованном документе об этом прямо не говорится, но ясно, что американцы рано или поздно разместят на околоземной орбите боевое оружие. Об этом сказал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
© AP PhotoКонцепция военного спутника в рамках Стратегической оборонной инициативы США
Концепция военного спутника в рамках Стратегической оборонной инициативы США
© AP Photo
Концепция военного спутника в рамках Стратегической оборонной инициативы США
"Речь идет об ударных вооружениях: кинетическом, лазерном, электромагнитном и другом, — отметил эксперт. — Это может быть все что угодно. Представьте себе ситуацию, когда над нами летает спутник с грузовым отсеком, в котором пять-шесть кубических метров отравляющего вещества. В определенный момент контейнер открывается, и все, что там есть, сыпется на наши головы. Это один из гипотетических вариантов, и их очень много. Если на спутниках поставят ударные космические вооружения, то надо понимать, что резко сокращается срок подлетного времени боеприпаса до цели. Сейчас вся система обороны строится на том, чтобы вовремя засечь взлет ракет и на разгонном участке их уничтожить. А если этот спутник у нас над головами, то будет полет по кратчайшей траектории. Поэтому все это — реальная угроза для безопасности России".
Подберезкин подчеркнул, что у нас разрабатывают противоспутниковые системы, которые ослабят угрозу нападения с орбиты. Однако эксперт опасается новой дорогостоящей гонки вооружений — на этот раз в космосе.
2242881119224
Обсудить 12
Министерство обороны СШАНАТОСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
За всю свою никчемную историю существования США, как государства, у них не было ни одного года, в котором они не вели бы с кем-нить военный конфликт! Даже некоторые из их историков посчитали, и оказалось, что мирные дни можно посчитать по пальцам! Так с чего все подумали, что у них что-то изменится в этом плане!? Военные конфликты по всему миру дают не хилый доход и рабочие места их ВПК. Так что тут как нигде уместна пословица "Кому война, а кому и мать родна"
17 августа, 10:05
Дмитрий
6700206
О каком СНВ тогда с ними говорить ? Говорить надо о между народных законах системе международной безопасности и стабильности. Если они хотят получит господство что это за стабильность и безопасность для кого, только для них?
17 августа, 08:45
Владимир В
2501003
Рекомендуем
Американские доллары
Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Заброшенная церковь
Живые и мертвые. Зарисовки из российской глубинки
Вертолеты на военной базе США в Сирии
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Актер Шон Пенн на Каннском кинофестивале, 2016 год
Главный голливудский скандалист. Шону Пенну — 60
Вирус гепатита B и молекула ДНК
"Я заразилась от кого-то из бывших". Почему гепатит никак не искоренить
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Рейд по проверке такси в Москве
В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду
Коронавирус COVID-19
Найдена главная уязвимость коронавируса
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния