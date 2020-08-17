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Тому Холланду угрожают зловещие горожане в трейлере "Дьявол навсегда"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали первый трейлер драмы "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T06:54
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том холланд, кино и сериалы, новости культуры, netflix, миа васиковска, роберт паттинсон, вьетнам, сша

Тому Холланду угрожают зловещие горожане в трейлере "Дьявол навсегда"

05:41 17.08.2020 (обновлено: 06:54 17.08.2020)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали первый трейлер драмы "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях.
"Некоторые люди просто рождены, чтобы быть похороненными", — говорится в описании ролика.
Действие в фильме разворачивается между концом Второй мировой войны и началом участия Америки в войне со Вьетнамом в небольшом городе в штате Огайо (США). Разнообразные группы персонажей: коррумпированный проповедник (Роберт Паттинсон), ветеран Второй мировой войны, которого мучают жуткие видения (Билл Скарсгард), серийный убийца (Джейсон Кларк) и многие другие начинают угрожать центральному герою этой истории — беспокойному парню по имени Арвин Рассел (Том Холланд) и его семье.
В фильме, режиссером которого стал Антонио Кампос, также снялись Себастиан Стэн ("Первый мститель", 2011 год), Миа Васиковска ("Алиса в стране чудес", 2010 год), Элайза Сканлен ("Маленькие женщины", 2019 год), Райли Кио ("Удача Логана", 2017 год) и другие.
Премьера драмы "Дьявол навсегда" состоится 16 сентября на Netflix.
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КультураТом ХолландКино и сериалыНовости культурыNetflixМиа ВасиковскаРоберт ПаттинсонВьетнамСША
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