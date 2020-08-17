Тому Холланду угрожают зловещие горожане в трейлере "Дьявол навсегда"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали первый трейлер драмы "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях.

"Некоторые люди просто рождены, чтобы быть похороненными", — говорится в описании ролика.

Действие в фильме разворачивается между концом Второй мировой войны и началом участия Америки в войне со Вьетнамом в небольшом городе в штате Огайо (США). Разнообразные группы персонажей: коррумпированный проповедник (Роберт Паттинсон), ветеран Второй мировой войны, которого мучают жуткие видения (Билл Скарсгард), серийный убийца (Джейсон Кларк) и многие другие начинают угрожать центральному герою этой истории — беспокойному парню по имени Арвин Рассел (Том Холланд) и его семье.

В фильме, режиссером которого стал Антонио Кампос, также снялись Себастиан Стэн ("Первый мститель", 2011 год), Миа Васиковска ("Алиса в стране чудес", 2010 год), Элайза Сканлен ("Маленькие женщины", 2019 год), Райли Кио ("Удача Логана", 2017 год) и другие.