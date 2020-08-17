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Новый глава филармонии: жители Новосибирска соскучились по живой музыке
Новосибирская государственная филармония вступает в очередной концертный сезон с новым генеральным директором. Им стал Александр Бочарников — уроженец... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:10
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новосибирск, культура, социальный навигатор, общество

Новый глава филармонии: жители Новосибирска соскучились по живой музыке

09:00 17.08.2020 (обновлено: 09:10 17.08.2020)
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© Фото предоставлено Александром Бочарниковым Александр Бочарников
 Александр Бочарников
© Фото предоставлено Александром Бочарниковым
Новосибирская государственная филармония вступает в очередной концертный сезон с новым генеральным директором. Им стал Александр Бочарников — уроженец Новосибирска, в последние годы работавший в должности заместителя директора Московского академического театра Сатиры. Каким профессиональным опытом обладает новый руководитель Новосибирской филармонии? С чего он планирует начать работу? Об этом Александр Бочарников рассказал корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
— Александр Сергеевич, что для вас значит предложение возглавить Новосибирскую филармонию?
— В первую очередь, это большая ответственность. Новосибирская филармония за годы своего развития стала, наверное, самым большим концертным учреждением Российской Федерации. В филармонию входит около двух десятков творческих коллективов, которые представляют все жанры музыкальной культуры – это и классика, и джаз, и народное творчество.
— У вас есть опыт работы и в музыке, и в театре…
— Я начинал свою трудовую деятельность в качестве главного администратора Русского академического оркестра Новосибирской филармонии. Правда, тогда этот коллектив был в структуре Государственной телерадиокомпании Новосибирска, и лишь спустя некоторое время вошел в состав филармонии.
После этого я перешел в театральную сферу и стал заместителем директора Новосибирского академического молодежного театр "Глобус". Затем мне предложили переехать в Москву, где я долгое время работал заместителем директора Московского академического театра Сатиры, прославленного коллектива, который знает вся страна.
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Надеюсь, этот опыт мне поможет на новой должности, хотя генеральный директор филармонии руководит гораздо большим числом сотрудников и несет более высокую степень ответственности. Хотелось бы, чтобы всё получилось.
— С каким настроением вы возвращаетесь в Новосибирск после многих лет работы в Москве?
— Я связь с Новосибирском не прерывал, бываю там каждый год, поэтому не считаю, что был от него оторван. Я люблю Новосибирск, поэтому возвращаюсь в хорошем расположении духа. Надеюсь, что вместе с коллективом Новосибирской филармонии мы будем успешно решать большие задачи.
— Каковы ваши личные музыкальные вкусы и предпочтения?
— Я люблю симфоническую музыку, мне очень нравится русская фортепианная школа.
Что нового следует ждать новосибирским любителям музыки?
— Сейчас сложно говорить о каких-то конкретных планах. Сначала нужно встретиться с коллективами филармонии и с их художественными руководителями, узнать их планы и предложить им свои мысли. Кроме того, нужно понять, как филармония будет входить в новый концертный сезон после длительной паузы, вызванной пандемией.
— У вас уже есть рецепты по преодолению этого кризиса?
— В первую очередь филармония должна выполнить свои обязательства перед слушателями и провести все концерты, которые были перенесены из-за пандемии. Пока не знаю, как это будет, ведь по требованию Роспотребнадзора в зале должны быть не более 50% слушателей.
Ложи в зрительном зале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
5 августа, 14:49Культура
Театры и цирки обязали обеспечить социальную дистанцию для зрителей
До сих пор нет официальной даты открытия залов в Новосибирске, и, чтобы планировать выступления, мы должны подождать решения властей региона. Тогда станет понятно, как будут проходить концерты. Сейчас разрешены только репетиции, и они уже начались.
— Вы планируете опираться на зарубежный опыт выхода музыкальных коллективов из карантина?
— Зарубежный опыт слишком разный. Где-то еще вообще ничего не происходит, где-то залы открываются, но рассадка зрителей отличается от запланированной у нас – бывает и 30%, и 50%....
Для нас более показателен опыт Москвы, где первого августа открылся концертный и театральный сезон. Если мы говорим о концертах, то одна из самых больших площадок – Концертный зал имени Чайковского начал работу седьмого августа и продает 50% зрительских мест. Билеты на август были очень быстро распроданы.
— Как вы считаете, можно ли эффективно перенести в онлайн хотя бы часть мероприятий?
Я к онлайн мероприятиям отношусь несколько настороженно. Они все-таки дают неполное представление о выступлениях. К тому же, как показывает практика, онлайн-мероприятия не вызывают огромного интереса. Конечно, если это бесплатно, аудитория может быть большой. Но если мы будем брать за это деньги… Я не готов сказать, насколько зритель готов платить по 300-500 рублей за онлайн-версию концерта. Пусть даже с отложенным просмотром, ведь не каждый может дома сесть у своего монитора в 19:00 и начать слушать, у каждого свои дела.
Сейчас, в период самоизоляции, у интернет-пользователей был такой огромный выбор. Любой слушатель даже из самого маленького городка мог включить компьютер и посмотреть спектакли Венской оперы или Метрополитен оперы, послушать любой симфонический оркестр мира. Поэтому насчет онлайн версий концертов нужно думать.
Как вы считаете, за время карантина люди соскучились по живым концертам или, наоборот, полюбили другие формы досуга?
— Я считаю, что соскучились. Ничто не заменит живого общения и живого восприятия искусства.
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КультураНовосибирскКультураСоциальный навигаторОбщество
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