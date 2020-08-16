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В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T23:44
россия
северный поток — 2
балтийское море
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сша
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Там вопрос совсем в другом. США спрашивают - вы будете давать деньги нашим общим врагам ? Немцы отвечают - конечно нет . А все вот здесь болтуны , это просто Российская пропаганда .
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россия
балтийское море
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, сша, экономика

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

23:29 16.08.2020 (обновлено: 23:44 16.08.2020)
17342
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
По его словам, необходимость конвертации газа в жидкость и затраты на логистику существенно повышают стоимость поставок топлива из США.
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Министр отметил, что по этой причине в Вашингтоне опасаются, что их продукция не выдержит конкуренции.
Пегель добавил, что давление Белого дома на проект "Северный поток — 2" беспокоит компании и акционеров.
"Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно "лежать" около десяти миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц", — сказал он.
При этом министр заявил, что всем европейским странам не нравятся попытки США сорвать строительство.
"Я считаю, что в Европе существует единомыслие: если какое-то государство за пределами региона Балтийского моря вмешивается в суверенитет европейской безопасности поставок, это возмутительно", — цитирует его телеканал.
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Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
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В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
16651514149
Обсудить 19
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
"Министр энергетики немецкой земли такой-то заявил..." Вот это ферзь, вся Европа, наверное, прислушивается к его советам и считает его пупом мира. То же самое, когда наш Пушков "отвечает" в Твиттере Трампу, словно тот подписан на Пушкова и знает, кто это такой.
16 августа, 23:47
МНМихаил Николанко
27100041
Там вопрос совсем в другом. США спрашивают - вы будете давать деньги нашим общим врагам ? Немцы отвечают - конечно нет . А все вот здесь болтуны , это просто Российская пропаганда .
17 августа, 00:29
freizdorf
15000030
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