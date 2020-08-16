В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.

По его словам, необходимость конвертации газа в жидкость и затраты на логистику существенно повышают стоимость поставок топлива из США

Министр отметил, что по этой причине в Вашингтоне опасаются, что их продукция не выдержит конкуренции.

Пегель добавил, что давление Белого дома на проект " Северный поток — 2 " беспокоит компании и акционеров.

"Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно "лежать" около десяти миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц", — сказал он.

При этом министр заявил, что всем европейским странам не нравятся попытки США сорвать строительство.

"Я считаю, что в Европе существует единомыслие: если какое-то государство за пределами региона Балтийского моря вмешивается в суверенитет европейской безопасности поставок, это возмутительно", — цитирует его телеканал.

Пегель отметил, что действия Вашингтона лишь способствуют консолидации Европы в этом вопросе.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

В " Газпроме " ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".