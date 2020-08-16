В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
По его словам, необходимость конвертации газа в жидкость и затраты на логистику существенно повышают стоимость поставок топлива из США.
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Министр отметил, что по этой причине в Вашингтоне опасаются, что их продукция не выдержит конкуренции.
Пегель добавил, что давление Белого дома на проект "Северный поток — 2" беспокоит компании и акционеров.
"Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно "лежать" около десяти миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц", — сказал он.
При этом министр заявил, что всем европейским странам не нравятся попытки США сорвать строительство.
"Я считаю, что в Европе существует единомыслие: если какое-то государство за пределами региона Балтийского моря вмешивается в суверенитет европейской безопасности поставок, это возмутительно", — цитирует его телеканал.
Пегель отметил, что действия Вашингтона лишь способствуют консолидации Европы в этом вопросе.
Санкции против "Северного потока — 2"
США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
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В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"