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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575867233.html
В Минске завершились акции в поддержку Лукашенко и сторонников оппозиции
РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T23:14
протесты в белоруссии
светлана тихановская
андрей дмитриев
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575698597.html
https://ria.ru/20200816/1575857266.html
https://ria.ru/20200816/1575861182.html
Что ждет Беларусь если победят продажные оппы! Хотите прогноз? Да будет ровно то что стало с Грузией, Украиной и Прибалтикой. Беларусы будут в нищите, а страну разграбят западные дельцы. Россия прошла через этот ужас, ее ограбили за 10 лет при Ельцине. Украину распродали за 6 лет. Ни осталось там ничего украинского. А прибалтика вообще теперь ни чем не владеет. Беларусь ждет точно такая же участь.
129
А почему оппоза размахивает польскими флагами? Они хотят отдать государственность польше? И почему оппоза выходит с табличками великая литва? Они хотят отдать государственность литве? По сути оппоза сейчас выступает против Белоруссии под флагами Литвы и Польши. Эти цвета использовались на стягах, под которыми сражались отряды белорусского происхождения во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. То есть это прямая агрессия ляхов в отношении белорусской государственности
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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На площади участники митинга слушают Лукашенко
На площади участники митинга слушают Лукашенко
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Лукашенко: "Я стою как перед Богом. Выборы состоялись"
Лукашенко: "Я стою как перед Богом. Выборы состоялись"
2020-08-16T22:54
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Люди в Минске вышли на митинг. Кадры с дрона
В Минске проходят митинги
2020-08-16T22:54
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Протестующие у зданий СИЗО в Минске
Протестующие у зданий СИЗО в Минске
2020-08-16T22:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, андрей дмитриев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске завершились акции в поддержку Лукашенко и сторонников оппозиции

22:54 16.08.2020 (обновлено: 23:14 16.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сегодня в Минске состоялись сразу две акции — в поддержку Александра Лукашенко и митинги оппозиции. О том, как развивались события в столице Белоруссии, — в материале РИА Новости.

"Стою перед вами на коленях"

Сперва на площади Независимости собрались сторонники президента. Перед ними выступил сам глава государства.
В первую очередь Лукашенко поблагодарил участников акции. По его словам, на площади было около 50 тысяч человек. В свою очередь, МВД сообщило о 65 тысячах собравшихся.
Президент заявил, что это не его вина, что им пришлось прийти в центр города.
"Я не хочу вас звать на эту площадь. Я не сторонник митингов", — сказал он.
Глава государства отметил, что сторонники собрались не для его защиты, а для сохранения независимости страны.
В ходе своей речи Лукашенко отверг возможность повторных выборов. Президент заявил, что некоторые страны "приказывают провести новое" голосование.
"Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", — подчеркнул он, выразив уверенность, что выборы состоялись, а его результат в 80 процентов не может быть сфальсифицирован.
По мнению Лукашенко, новые выборы перевернут страну, которая потом никогда "не вылезет из болота".
"Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы, кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там, за границей", — сказал Лукашенко.
Он также ответил на требования оппозиции уйти в отставку.
"Они кричат мне: "Уходи!" Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом", — подчеркнул глава государства.
По его словам, если белорусы "загубят первого президента, то это будет началом конца".
"Мы не должны стать отхожим местом для Европы", — обратился он к собравшимся.
Лукашенко заявил, что "оппозиция не даст спокойной жизни".
"Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы, из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди — кукловоды", — сказал президент.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
13 августа, 08:00
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Глава государства подчеркнул, что никогда не пойдет на слом Белоруссии.
"Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства", — отметил он.
Лукашенко также высказался о реформах.
"Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких, что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем", — сказал президент.
Лукашенко также предположил, что требующие перемен хотят "вертолетных денег".
"Вы же знаете, не бывает "воздушных" вертолетных денег, что деньги надо зарабатывать каждый день и не на площади, а на заводах, на фабриках", — подчеркнул глава государства.
Комментируя забастовки, он попросил сотрудников предприятий не бросать рабочие места, "ибо потом на них не вернетесь".
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
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"Стою перед вами на коленях". Митинг в поддержку Александра Лукашенко
В заключение Лукашенко еще раз поблагодарил собравшихся и обратился к белорусам.
"Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — сказал президент. Эти слова были фигурой речи.
После его выступления люди начали расходиться.

Акция оппозиции

Ближе ко второй половине дня у стелы "Минск — город-герой" стали собираться протестующие. Туда также пришли лидеры оппозиции, в частности глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.
Оттуда все они направились в центр города по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочи. Через некоторое время протестующие подошли к площади Независимости. Как передавал корреспондент РИА Новости, их было несколько десятков тысяч.
Протестующие заполнили площадь и начали скандировать лозунги. Обстановка была мирная, милиция не вмешивалась в происходящее.
При этом участники акции также собрались около двух СИЗО, где, предположительно, содержатся оппозиционеры, в частности Бабарико и блогер Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата Светланы Тихановской.
Протестующие требовали освободить, как они утверждали, политических заключенных и обещали приходить поддерживать задержанных каждый день.
Ближе к вечеру акция у СИЗО завершилась. Кроме того, сторонники оппозиции начали расходиться из центра Минска по разным районам. На площади Независимости остается небольшое количество людей, они гуляют по тротуарам с флагами.
Как отметили в МВД, акция прошла без происшествий и задержаний.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.
В первые дни протестов задержали около 6700 человек.
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 19:24Протесты в Белоруссии
"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что ждет Беларусь если победят продажные оппы! Хотите прогноз? Да будет ровно то что стало с Грузией, Украиной и Прибалтикой. Беларусы будут в нищите, а страну разграбят западные дельцы. Россия прошла через этот ужас, ее ограбили за 10 лет при Ельцине. Украину распродали за 6 лет. Ни осталось там ничего украинского. А прибалтика вообще теперь ни чем не владеет. Беларусь ждет точно такая же участь.
16 августа, 23:15
АСАлексей Степанов
83302238
А почему оппоза размахивает польскими флагами? Они хотят отдать государственность польше? И почему оппоза выходит с табличками великая литва? Они хотят отдать государственность литве? По сути оппоза сейчас выступает против Белоруссии под флагами Литвы и Польши. Эти цвета использовались на стягах, под которыми сражались отряды белорусского происхождения во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. То есть это прямая агрессия ляхов в отношении белорусской государственности
16 августа, 23:09
НТНенавал Трамп
78201336
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