В Минске завершились акции в поддержку Лукашенко и сторонников оппозиции

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сегодня в Сегодня в Минске состоялись сразу две акции — в поддержку Александра Лукашенко и митинги оппозиции. О том, как развивались события в столице Белоруссии, — в материале РИА Новости.

"Стою перед вами на коленях"

Сперва на площади Независимости собрались сторонники президента. Перед ними выступил сам глава государства.

В первую очередь Лукашенко поблагодарил участников акции. По его словам, на площади было около 50 тысяч человек. В свою очередь, МВД сообщило о 65 тысячах собравшихся.

Президент заявил, что это не его вина, что им пришлось прийти в центр города.

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"Я не хочу вас звать на эту площадь. Я не сторонник митингов", — сказал он.

Глава государства отметил, что сторонники собрались не для его защиты, а для сохранения независимости страны.

В ходе своей речи Лукашенко отверг возможность повторных выборов. Президент заявил, что некоторые страны "приказывают провести новое" голосование.

"Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", — подчеркнул он, выразив уверенность, что выборы состоялись, а его результат в 80 процентов не может быть сфальсифицирован.

По мнению Лукашенко, новые выборы перевернут страну, которая потом никогда "не вылезет из болота".

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"Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы, кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там, за границей", — сказал Лукашенко.

Он также ответил на требования оппозиции уйти в отставку.

"Они кричат мне: "Уходи!" Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом", — подчеркнул глава государства.

По его словам, если белорусы "загубят первого президента, то это будет началом конца".

"Мы не должны стать отхожим местом для Европы", — обратился он к собравшимся.

Лукашенко заявил, что "оппозиция не даст спокойной жизни".

"Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы, из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди — кукловоды", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что никогда не пойдет на слом Белоруссии.

"Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства", — отметил он.

Лукашенко также высказался о реформах.

"Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких, что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем", — сказал президент.

Лукашенко также предположил, что требующие перемен хотят "вертолетных денег".

"Вы же знаете, не бывает "воздушных" вертолетных денег, что деньги надо зарабатывать каждый день и не на площади, а на заводах, на фабриках", — подчеркнул глава государства.

Комментируя забастовки, он попросил сотрудников предприятий не бросать рабочие места, "ибо потом на них не вернетесь".

В заключение Лукашенко еще раз поблагодарил собравшихся и обратился к белорусам.

"Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — сказал президент. Эти слова были фигурой речи.

После его выступления люди начали расходиться.

Акция оппозиции

Ближе ко второй половине дня у стелы "Минск — город-герой" стали собираться протестующие. Туда также пришли лидеры оппозиции, в частности глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший кандидат на пост президента Андрей Дмитриев

Оттуда все они направились в центр города по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочи. Через некоторое время протестующие подошли к площади Независимости. Как передавал корреспондент РИА Новости, их было несколько десятков тысяч.

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Протестующие заполнили площадь и начали скандировать лозунги. Обстановка была мирная, милиция не вмешивалась в происходящее.

При этом участники акции также собрались около двух СИЗО, где, предположительно, содержатся оппозиционеры, в частности Бабарико и блогер Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата Светланы Тихановской

Протестующие требовали освободить, как они утверждали, политических заключенных и обещали приходить поддерживать задержанных каждый день.

Ближе к вечеру акция у СИЗО завершилась. Кроме того, сторонники оппозиции начали расходиться из центра Минска по разным районам. На площади Независимости остается небольшое количество людей, они гуляют по тротуарам с флагами.

Как отметили в МВД, акция прошла без происшествий и задержаний.

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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.