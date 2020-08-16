Акция оппозиции в Минске прошла без задержаний

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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Акция сторонников оппозиции прошла в воскресенье в Акция сторонников оппозиции прошла в воскресенье в Минске без происшествий и задержаний, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В Минске в воскресенье прошел многотысячный митинг противников действующей белорусской власти, мероприятие не было согласовано с городскими властями. Участники митинга прошли от стелы "Минск – город-герой" до Дома правительства, они провели акции протеста возле СИЗО, где содержатся некоторые лидеры белорусской оппозиции. По оценкам СМИ, число участников мероприятия могло превышать 100 тысяч человек.

"По предварительной информации, задержаний в Минске не было. Мероприятие прошло без происшествий", - сказала Чемоданова.

Комментируя информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что в ходе акции были задержания возле ГУМа, где несколько человек якобы забрали в белый микроавтобус, пресс-секретарь отметила, что связывалась с дежурно-оперативной службой и оперативным штабом, но "данных о задержаниях возле ГУМа нет".

Относительно количества участников оппозиционного митинга пресс-секретарь отметила, что эта информация будет, скорее всего, утром в понедельник.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.