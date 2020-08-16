Кандидат в президенты Белоруссии отказался принимать "поклоны Лукашенко"

"Не принимаем извинения (главы МВД РБ Юрия) Караева. Мы не нуждаемся в объяснениях (спикера верхней палаты парламента Натальи) Кочановой. Не интересуют поклоны и обещания Лукашенко. Это время ушло", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя митинг Лукашенко, который прошел ранее в Минске

Во время митинга Лукашенко заявил, что собравшиеся в его поддержку на площади Независимости в Минске заслужили, чтобы он встал перед ними на колени.

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения.

По данным ЦИК, Андрея Дмитриева на выборах поддержали 1,21% избирателей.

Провластная общественная организация "Белая Русь" в воскресенье провела в Минске митинг солидарности в поддержку действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Акция, собравшая, по данным МВД, порядка 65 тысяч человек, прошла на площади Независимости у Дома правительства в центре Минска, в ней принял участие и сам президент, выступивший перед собравшимися с 30-минутной речью о ситуации в стране.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.