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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575866986.html
Кандидат в президенты Белоруссии отказался принимать "поклоны Лукашенко"
Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что оппозиции "не интересны поклоны" президента Александра Лукашенко. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T22:27
протесты в белоруссии
андрей дмитриев
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей дмитриев, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии отказался принимать "поклоны Лукашенко"

22:26 16.08.2020 (обновлено: 22:27 16.08.2020)
4881
© Sputnik / Виктор Толочко Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что оппозиции "не интересны поклоны" президента Александра Лукашенко.
"Не принимаем извинения (главы МВД РБ Юрия) Караева. Мы не нуждаемся в объяснениях (спикера верхней палаты парламента Натальи) Кочановой. Не интересуют поклоны и обещания Лукашенко. Это время ушло", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя митинг Лукашенко, который прошел ранее в Минске.
Во время митинга Лукашенко заявил, что собравшиеся в его поддержку на площади Независимости в Минске заслужили, чтобы он встал перед ними на колени.
Ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения.
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал тех, кто вышел на мирные протесты после президентских выборов.
Вчера, 03:00Протесты в Белоруссии
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих
По данным ЦИК, Андрея Дмитриева на выборах поддержали 1,21% избирателей.
Провластная общественная организация "Белая Русь" в воскресенье провела в Минске митинг солидарности в поддержку действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Акция, собравшая, по данным МВД, порядка 65 тысяч человек, прошла на площади Независимости у Дома правительства в центре Минска, в ней принял участие и сам президент, выступивший перед собравшимися с 30-минутной речью о ситуации в стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж>>
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Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Вчера, 16:31
"Стою перед вами на коленях". Митинг в поддержку Александра Лукашенко
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Протесты в БелоруссииАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Судить за государственную измену и пособничество польско-литовской агентуре
16 августа, 22:28
Josef Cibulka
59000011
Не перед ним Лукашенко извинялся! Лукашенко извинился перед настоящими гражданами Беларуси!
16 августа, 22:54
vvladimsam
48000010
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