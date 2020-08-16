В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли следы наркотиков

Мужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях

© Фото : оперативная съемка Мужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В крови мужчины, который "размахивал" ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил портал В крови мужчины, который "размахивал" ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи

Ранее стало известно, что родителей девочки задержали. При этом они отказались добровольно подчиниться полиции и оказали сопротивление. Их арестовали на десять суток. Ребенка увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Накануне в сосцетях появилось видео, где мужчина держит ребенка вверх ногами и размахивает им как куклой. В МВД начали проверку и установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода . Они жили в палатке в лесу в Сочи.

В ходе проверки у них нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуану, а также приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета.