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В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли следы наркотиков
В крови мужчины, который "размахивал" ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу УВД по... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T21:59
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РИА Новости
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москва, сочи, белгород, происшествия

В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли следы наркотиков

21:46 16.08.2020 (обновлено: 21:59 16.08.2020)
10930
© Фото : оперативная съемкаМужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
Мужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
© Фото : оперативная съемка
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В крови мужчины, который "размахивал" ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи.
Ранее стало известно, что родителей девочки задержали. При этом они отказались добровольно подчиниться полиции и оказали сопротивление. Их арестовали на десять суток. Ребенка увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
Накануне в сосцетях появилось видео, где мужчина держит ребенка вверх ногами и размахивает им как куклой. В МВД начали проверку и установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу в Сочи.
В ходе проверки у них нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуану, а также приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета.
Отмечается, что пара приехала в Сочи в первой половине года, ребенок же родился в июне.
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