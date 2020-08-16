https://ria.ru/20200816/1575866292.html
В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли следы наркотиков
В крови мужчины, который "размахивал" ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил портал "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу УВД по... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T21:46
2020-08-16T21:59
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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москва, сочи, белгород, происшествия
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
В крови мужчины, который "размахивал" ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщил портал "Кубань 24"
со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи
.
Ранее стало известно, что родителей девочки задержали. При этом они отказались добровольно подчиниться полиции и оказали сопротивление. Их арестовали на десять суток. Ребенка увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
Накануне в сосцетях появилось видео, где мужчина держит ребенка вверх ногами и размахивает им как куклой. В МВД начали проверку и установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода
. Они жили в палатке в лесу в Сочи.
В ходе проверки у них нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуану, а также приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета.
Отмечается, что пара приехала в Сочи в первой половине года, ребенок же родился в июне.