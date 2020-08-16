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Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Комсомольской правде" назвал "моральными уродами" тех, кто сомневается в инсульте у актера. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T21:19
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Странно что у него не было инсульта когда он убил человека, но когда понял что сядет на 15 лет сразу случился.
97
Если нет возможности подняться до уровня окружающих, остается только выход всех опустить.
74
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова

21:12 16.08.2020 (обновлено: 21:19 16.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Комсомольской правде" назвал "моральными уродами" тех, кто сомневается в инсульте у актера.
"Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет", — сказал юрист.
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
15 августа, 16:13
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По его словам, защита располагает документами, подтверждающими диагноз артиста.
Ранее в комментарии РИА Новости Пашаев также заявил, что Ефремову прописали постельный режим, поэтому пока не ясно, примет ли актер участие в судебном заседании 17-18 августа. При этом другие подробности диагноза в разговоре с агентством юрист отказался приводить.
Во вторник проходило очередное заседание по делу о ДТП с участием артиста. Однако с самого начала Ефремов чувствовал себя плохо, сотрудники конвоя помогли ему добраться до зала суда. При этом актер хромал. Через некоторое время приехала скорая, врачи диагностировали предынсультное состояние и госпитализировали артиста.

ДТП с Ефремовым

В начале июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Утром после аварии мужчина скончался в больнице.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
15 августа, 12:13
Добровинский прокомментировал публикацию протокола допроса Ефремова
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позднее Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновным в аварии и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Странно что у него не было инсульта когда он убил человека, но когда понял что сядет на 15 лет сразу случился.
16 августа, 21:29
Иван Грозный
9120112
Если нет возможности подняться до уровня окружающих, остается только выход всех опустить.
16 августа, 21:16
ОЛОлег Лавренко
6451103
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