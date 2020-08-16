Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова

"Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет", — сказал юрист.

По его словам, защита располагает документами, подтверждающими диагноз артиста.

Ранее в комментарии РИА Новости Пашаев также заявил, что Ефремову прописали постельный режим, поэтому пока не ясно, примет ли актер участие в судебном заседании 17-18 августа. При этом другие подробности диагноза в разговоре с агентством юрист отказался приводить.

Во вторник проходило очередное заседание по делу о ДТП с участием артиста. Однако с самого начала Ефремов чувствовал себя плохо, сотрудники конвоя помогли ему добраться до зала суда. При этом актер хромал. Через некоторое время приехала скорая, врачи диагностировали предынсультное состояние и госпитализировали артиста.

ДТП с Ефремовым

В начале июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Утром после аварии мужчина скончался в больнице.

В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.