https://ria.ru/20200816/1575865637.html
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках "перекупить" ученых
Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T21:09
2020-08-16T21:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Ученых из Центра Гамалеи,
разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург
.
"Пытаются, да, но ничего не получится", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1
".
По его словам, коллектив сотрудников трудится в центре в течение последних десяти лет.
"Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет", — добавил Гинцбург.
Регистрация первой в мире вакцины
На этой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.
Препарат, созданный в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V".
Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
В Минздраве объяснили, что двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.