Глава Центра Гамалеи заявил о попытках "перекупить" ученых

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Ученых изразработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург

Россия 1 ". "Пытаются, да, но ничего не получится", — сказал он в эфире телеканала "".

По его словам, коллектив сотрудников трудится в центре в течение последних десяти лет.

"Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет", — добавил Гинцбург.

Регистрация первой в мире вакцины

На этой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

Препарат, созданный в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, получил название "Спутник V".

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

В Минздраве объяснили, что двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.