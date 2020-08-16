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Наташа Королева пригрозила Тарзану из-за "измены"
Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своем Instagram фотографию с двумя "девчонками", сопроводив снимок провокационной... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T21:02
сергей глушко (тарзан)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай), общество

Наташа Королева пригрозила Тарзану из-за "измены"

21:02 16.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Наташа Королева. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своем Instagram фотографию с двумя "девчонками", сопроводив снимок провокационной подписью. На кадре видно, как Глушко лежит с обнаженным торсом, обнимая двух змей.
"Охххх! Хорошо вчера погуляли... Сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок. Блондинка и Брюнетка", — написал он.
Его жена Наташа Королева "подыграла" артисту в комментариях.
"Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!" — пошутила она.
Пользователи соцсети неоднозначно восприняли снимок. Некоторые подписчики усомнились, что змеи настоящие, другие же, напротив, похвалили артиста за чувство юмора и назвали рептилий "красотками".
Наташа Королева и Тарзан находятся в браке с 2003 года, у них есть сын.
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