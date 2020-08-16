Наташа Королева пригрозила Тарзану из-за "измены"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Артист Артист Сергей Глушко , известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своем Instagram фотографию с двумя "девчонками", сопроводив снимок провокационной подписью. На кадре видно, как Глушко лежит с обнаженным торсом, обнимая двух змей.

"Охххх! Хорошо вчера погуляли... Сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок. Блондинка и Брюнетка", — написал он.

"Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!" — пошутила она.

Пользователи соцсети неоднозначно восприняли снимок. Некоторые подписчики усомнились, что змеи настоящие, другие же, напротив, похвалили артиста за чувство юмора и назвали рептилий "красотками".