Два центральных телеканала в Белоруссии показали акции протеста в Минске

Общегражданский марш "За свободу" в Минске

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Два центральных белорусских телеканала в воскресных новостях показали репортажи с акций протеста в Два центральных белорусских телеканала в воскресных новостях показали репортажи с акций протеста в Минске

Первым о протестных выступлениях сообщил телеканал ОНТ в шестичасовом выпуске. Начался он информацией о дневной акции в поддержку президента республики Александра Лукашенко , примерно половину выпуска заняла нарезка видео с цитатами из выступления главы государства. О протестующих, собравшихся у стелы Минск - город-герой, рассказывали чуть больше минуты. Один из участников рассказал репортеру, что выступает за свободу выбора, которой нельзя лишать людей. Сам выпуск новостей тоже был коротким, не больше четверти часа.

Телеканал СТВ также начал выпуск с информации о провластном мероприятии, но после упомянул акции протеста, назвав их "альтернативной прогулкой". "Люди спокойно прошли по улицам города, а после собрались у стелы... Акция носит спокойный, мирный характер, минчане могут выразить свою точку зрения, пообщаться между собой", - комментировал ведущий кадры со столичных улиц.

Провластная общественная организация "Белая Русь" в воскресенье провела в Минске митинг солидарности в поддержку действующего белорусского президента Александра Лукашенко. Акция, собравшая, по данным МВД, порядка 65 тысяч человек, прошла на площади Независимости у Дома правительства в центре Минска, в ней принял участие и сам президент, выступивший перед собравшимися с 30-минутной речью о ситуации в стране.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.