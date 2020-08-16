Протестующие собрались у двух СИЗО в центре Минска

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Участники акций протеста собрались около СИЗО №1 и СИЗО КГБ в центре Минска, где предположительно содержатся оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, по предположению оппозиционеров, в СИЗО №1 на улиц Володарского содержится банкир и экс-кандидат на пост президента Виктор Бабарико. В СИЗО КГБ на проспекте Независимости предположительно содержится блогер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата Светланы Тихановской.
Как передает корреспондент РИА Новости, несколько десятков протестующих, собравшихся у СИЗО №1, требуют от властей освободить, как они утверждают, политических заключенных. У собравшихся в руках портреты людей, которые признаны белорусскими правозащитниками таковым: фотографии Бабарико и Тихановского, а также известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича.
Протестующие обещают приходить поддерживать заключенных "каждый день".
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. В июле Тихановский также получил 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая. За время нахождения в СИЗО видеоблогер несколько раз помещался в карцер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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