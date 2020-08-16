Протестующие собрались у двух СИЗО в центре Минска

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Участники акций протеста собрались около СИЗО №1 и СИЗО КГБ в центре Минска, где предположительно содержатся оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости.

Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

Как передает корреспондент РИА Новости, несколько десятков протестующих, собравшихся у СИЗО №1, требуют от властей освободить, как они утверждают, политических заключенных. У собравшихся в руках портреты людей, которые признаны белорусскими правозащитниками таковым: фотографии Бабарико и Тихановского, а также известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича.