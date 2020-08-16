Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575864442.html
Протестующие собрались у двух СИЗО в центре Минска
Участники акций протеста собрались около СИЗО №1 и СИЗО КГБ в центре Минска, где предположительно содержатся оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T20:50
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575864723_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8a2c8be882ec41e441c2bda4871f76dc.jpg
https://ria.ru/20200816/1575862234.html
https://ria.ru/20200816/1575861182.html
https://ria.ru/20200813/1575698597.html
Организованные, сами пришли к СИЗО)))))) Не надо разыскивать....)))
25
А кухарка так и не приехала ?
17
8
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Протестующие у зданий СИЗО в Минске
Протестующие у зданий СИЗО в Минске
2020-08-16T20:16
true
PT0M18S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575864723_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8a2c8be882ec41e441c2bda4871f76dc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575864723_104:0:584:360_1400x0_80_0_0_3df327d51b42ebcb89eb871e16c5e2d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575864723_164:0:524:360_1400x0_80_0_0_6618117c0763ba90d0544e84bbb872a8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Протестующие собрались у двух СИЗО в центре Минска

20:16 16.08.2020 (обновлено: 20:50 16.08.2020)
1925
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Участники акций протеста собрались около СИЗО №1 и СИЗО КГБ в центре Минска, где предположительно содержатся оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, по предположению оппозиционеров, в СИЗО №1 на улиц Володарского содержится банкир и экс-кандидат на пост президента Виктор Бабарико. В СИЗО КГБ на проспекте Независимости предположительно содержится блогер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата Светланы Тихановской.
Люди в Минске вышли на митинг. Кадры с дрона
Вчера, 18:28Протесты в Белоруссии
Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске
Как передает корреспондент РИА Новости, несколько десятков протестующих, собравшихся у СИЗО №1, требуют от властей освободить, как они утверждают, политических заключенных. У собравшихся в руках портреты людей, которые признаны белорусскими правозащитниками таковым: фотографии Бабарико и Тихановского, а также известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича.
Протестующие обещают приходить поддерживать заключенных "каждый день".
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 19:24Протесты в Белоруссии
"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. В июле Тихановский также получил 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая. За время нахождения в СИЗО видеоблогер несколько раз помещался в карцер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж>>
Акция протеста в Минске после президентских выборов
13 августа, 08:00
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
18311238
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Организованные, сами пришли к СИЗО)))))) Не надо разыскивать....)))
16 августа, 20:19
Арсений Новиков
11110012
А кухарка так и не приехала ?
16 августа, 20:25
ASAlex Smolov
2130011
Рекомендуем
Общегражданский марш За свободу в Минске
Два центральных телеканала в Белоруссии показали акции протеста в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков
Общегражданский марш За свободу в Минске
Акция протеста у СИЗО в Минске завершилась
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400
Милиция Белоруссии
В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства
Люди в Минске вышли на митинг. Кадры с дрона
Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
Протестующие разошлись из центра Минска
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
В Киеве назвали провокационными заявления Лукашенко на митинге в Минске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Белом доме ответили на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
"Хуже CNN". Трамп раскритиковал свой любимый телеканал
Протестующие у Дома правительства в Минске
Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии отказался принимать "поклоны Лукашенко"
Протесты в Минске
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель протестующего в Минске
Айсултан Назарбаев
Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
23:56Макрон поддержал протесты в Белоруссии
Лента новостейМолния