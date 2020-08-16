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Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400
США и Израиль готовятся к сценарию, при котором Россия может продать Ирану зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пишет Breaking Defense. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T20:09
россия
с-400 «триумф»
f-35
китай
оаэ
иран
сша
израиль
безопасность
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https://ria.ru/20200729/1575042805.html
https://ria.ru/20190605/1555033159.html
Так у вас тоже 400!!!:)))
448
Достаточно ерундой заниматься. Ни Израилю, ни Ирану сейчас не до войны. У обоих стран тяжелая экономическая ситуация и разгул эпидемии. В этой войне не будет победителей, только проигравшие, народ обоих стран.
436
69
россия
китай
оаэ
иран
сша
израиль
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153017/57/1530175743_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_03350053298fcb4c503faf6473ede91d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, с-400 «триумф», f-35, китай, оаэ, иран, сша, израиль, безопасность, в мире

Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400

19:49 16.08.2020 (обновлено: 20:09 16.08.2020)
18071
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Зенитно-ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США и Израиль готовятся к сценарию, при котором Россия может продать Ирану зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пишет Breaking Defense.
Издание отмечает, что покупка Тегераном российских комплексов возможна в случае снятия оружейного эмбарго.
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Авторы статьи напоминают, что ранее американские и израильские военные провели совместные учения, направленные на отработку нейтрализации систем ПВО и авиации истребителями F-35. Отмечается, что подобная тактика может применяться и в случае противостояния комплексам С-400.
Breaking Defense подчеркивает, что Тегеран уже пытался вести с Москвой переговоры о покупке "Триумфов" в 2019 году, но тогда получил отказ. Однако, как считают аналитики, снятие эмбарго с Ирана видится все более возможным, а вместе с этим может усилиться сотрудничество двух стран в военной сфере.
В прошлом году иранские власти допускали приобретение С-400. При этом Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отмечала, что Россия готова поставить эти комплексы, но от Тегерана пока таких заявок не поступало.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня 2019, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
283109127815
Обсудить 69
РоссияС-400 «Триумф»F-35КитайОАЭИранСШАИзраильБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Так у вас тоже 400!!!:)))
16 августа, 22:34
Evgeni Ostu
44500003
Достаточно ерундой заниматься. Ни Израилю, ни Ирану сейчас не до войны. У обоих стран тяжелая экономическая ситуация и разгул эпидемии. В этой войне не будет победителей, только проигравшие, народ обоих стран.
16 августа, 21:17
Алексадр Хромов
43212001
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