Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400

Breaking Defense подчеркивает, что Тегеран уже пытался вести с Москвой переговоры о покупке "Триумфов" в 2019 году, но тогда получил отказ. Однако, как считают аналитики, снятие эмбарго с Ирана видится все более возможным, а вместе с этим может усилиться сотрудничество двух стран в военной сфере.