Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - говорится в тексте заявления.