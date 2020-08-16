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Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным
Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T23:19
задержание россиян под минском
россия
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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Чубатые, допроситесь....... Они ведь могут придти к вам не с пустыми руками..... Куда тогда разбегаться будите?
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Вот так всему офису президента Зеленского поводили по губам и, похоже, чем-то не очень вкусным... )))
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
задержание россиян под минском, россия, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

19:31 16.08.2020 (обновлено: 23:19 16.08.2020)
8068
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.
Генпрокуратура ранее в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию.
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Вчера, 12:16Протесты в Белоруссии
Задержанные в Минске россияне раскрыли детали поездки в Белоруссию
"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - говорится в тексте заявления.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 12:48
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что их судьба будет решаться на основе соглашений, в которых участвуют Белоруссия, Россия и Украина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
8 августа, 08:00
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
8208101039
Обсудить 26
Задержание россиян под МинскомРоссияВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чубатые, допроситесь....... Они ведь могут придти к вам не с пустыми руками..... Куда тогда разбегаться будите?
16 августа, 19:34
Арсений Новиков
5380001
Вот так всему офису президента Зеленского поводили по губам и, похоже, чем-то не очень вкусным... )))
16 августа, 19:43
Нефертити Васильевна Фишман
35150000
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