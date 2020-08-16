В Белом доме ответили на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

"Но когда-нибудь мы были бы рады, если бы Владимир Путин приехал сюда, чтобы, надеюсь, подписать замечательные договоренности о контроле над вооружениями, которые защищают американцев и защищают русских", - добавил он.

"Мы хотели бы более хороших отношений с Россией. Мы хотели бы иметь договоренности с Россией по контролю над вооружениями … Но это зависит от России. Они должны решить, как они будут двигаться дальше в этом вопросе", - добавил О'Брайен.