В Белом доме ответили на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Американская администрация не планирует встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до выборов в Соединенных Штатах, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.
"Мы не планируем саммит с Владимиром Путиным до выборов", - сказал он в эфире телеканала NBC News.
11 августа, 16:10Трамп прокомментировал фразу Болтона о Путине и разведке США
О'Брайен заверил, что Трамп не просил о проведении встречи с Путиным, как ранее сообщил телеканал NBC News.
"Но когда-нибудь мы были бы рады, если бы Владимир Путин приехал сюда, чтобы, надеюсь, подписать замечательные договоренности о контроле над вооружениями, которые защищают американцев и защищают русских", - добавил он.
"Мы хотели бы более хороших отношений с Россией. Мы хотели бы иметь договоренности с Россией по контролю над вооружениями … Но это зависит от России. Они должны решить, как они будут двигаться дальше в этом вопросе", - добавил О'Брайен.