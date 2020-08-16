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В Белом доме ответили на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа
Американская администрация не планирует встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до выборов в Соединенных Штатах, заявил в... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T19:11
дональд трамп
владимир путин
иран
сша
в мире
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Только в России, нам Путин Дорог!
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир путин, иран, сша, в мире

В Белом доме ответили на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

19:11 16.08.2020
5002
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Американская администрация не планирует встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до выборов в Соединенных Штатах, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.
"Мы не планируем саммит с Владимиром Путиным до выборов", - сказал он в эфире телеканала NBC News.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
11 августа, 16:10
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О'Брайен заверил, что Трамп не просил о проведении встречи с Путиным, как ранее сообщил телеканал NBC News.
"Но когда-нибудь мы были бы рады, если бы Владимир Путин приехал сюда, чтобы, надеюсь, подписать замечательные договоренности о контроле над вооружениями, которые защищают американцев и защищают русских", - добавил он.
Кроме того, по его словам, США отвергли предложение России провести онлайн-встречу лидеров "ядерной пятерки", Германии и Ирана по ситуации вокруг последнего.
"Мы хотели бы более хороших отношений с Россией. Мы хотели бы иметь договоренности с Россией по контролю над вооружениями … Но это зависит от России. Они должны решить, как они будут двигаться дальше в этом вопросе", - добавил О'Брайен.
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Дональд ТрампВладимир ПутинИранСШАВ мире
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Только в России, нам Путин Дорог!
16 августа, 19:53
KKfj
1920028
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