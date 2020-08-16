В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства

"Вскоре в одном из дворов она заметила двух мужчин, в которых опознала нарушителей. Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза. Неподалеку была замечена и женщина из компании взрывателей. Ее правоохранителям помогли задержать проходящие мимо молодые люди", - отметили в ведомстве.