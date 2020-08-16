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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575862716.html
В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства
Неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) около универмага "Беларусь" в Минске, трое подозреваемых задержаны, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T21:23
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства

18:52 16.08.2020 (обновлено: 21:23 16.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) около универмага "Беларусь" в Минске, трое подозреваемых задержаны, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел Белоруссии.
"Вчера в Минске около 17.00 (совпадает с мск) на линию 102 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом "Беларусь" неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны", - говорится в пресс-релизе МВД.
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Отмечается, что женщина-очевидец рассказала, что видела компанию из двух мужчин и одной женщины, которые убежали в прилегающие дворы. Позднее она помогала правоохранителям искать нарушителей.

"Вскоре в одном из дворов она заметила двух мужчин, в которых опознала нарушителей. Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза. Неподалеку была замечена и женщина из компании взрывателей. Ее правоохранителям помогли задержать проходящие мимо молодые люди", - отметили в ведомстве.

По данным МВД, пострадавший милиционер был госпитализирован.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
явно они это делают по заказу кураторов из Польши, чтобы были "сакральные жертвы"
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АПАлександр Перов
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Нужны новые жертвы для подогрева
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