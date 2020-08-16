Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Несколько десятков тысяч сторонников оппозиции собрались на митинг у стелы "Минск — город-герой".

Как сообщил корреспондент РИА Новости, митингующие заполнили прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова.

Помимо этого, часть протестующих разошлась по соседним улицам. При этом к стеле прибывают все новые участники акции.

Ранее сегодня в Минске также прошел митинг сторонников президента Александа Лукашенко. На него приехал сам глава государства и выступил с 30-минутной речью, в ходе которой отверг возможность повторных выборов.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии начались массовые протесты президентских выборов девятого августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — почти 10,1 процента.

В первые дни акции подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В последующем правоохранители перестали применять подобные методы.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.

В первые дни протестов задержали около 6700 человек.