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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575862234.html
Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске
Несколько десятков тысяч сторонников оппозиции собрались на митинг у стелы "Минск — город-герой". РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T18:28
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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минск
белоруссия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Люди в Минске вышли на митинг. Кадры с дрона
В Минске проходят митинги
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Десятки тысяч человек собрались на митинге оппозиции в Минске

18:28 16.08.2020
78933
МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Несколько десятков тысяч сторонников оппозиции собрались на митинг у стелы "Минск — город-герой".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, митингующие заполнили прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова.
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Лидеры белорусской оппозиции пришли на митинг в Минске
Помимо этого, часть протестующих разошлась по соседним улицам. При этом к стеле прибывают все новые участники акции.
Ранее сегодня в Минске также прошел митинг сторонников президента Александа Лукашенко. На него приехал сам глава государства и выступил с 30-минутной речью, в ходе которой отверг возможность повторных выборов.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии начались массовые протесты президентских выборов девятого августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — почти 10,1 процента.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В последующем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, один протестующий погиб.
В первые дни протестов задержали около 6700 человек.
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2751371215242
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хоть 10 тысяч собралось?
16 августа, 18:31
АЯАндрей Ясневич
6313114137
Хотят затопить Литву и выйти к морю.
16 августа, 18:32
АЯАндрей Ясневич
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