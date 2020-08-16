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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575861926.html
В Киеве назвали провокационными заявления Лукашенко на митинге в Минске
Офис президента Украины назвал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев "приказывает" провести еще одни выборы в Белоруссии... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T21:24
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
белоруссия
украина
в мире
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Я, прям, сейчас доволен. Коль "Киев недоволен", значит, Лукашенко "наступил на ту мозоль, на которую нужно". 8)
101
Меня всегда умиляют перлы украинского руководства: "корректность и взвешенность публичных формулировок", "корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации"... Блин, ну такие цивилизованные, сил нету.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, нато, белоруссия, украина, в мире

В Киеве назвали провокационными заявления Лукашенко на митинге в Минске

18:07 16.08.2020 (обновлено: 21:24 16.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 16 авг - РИА Новости. Офис президента Украины назвал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев "приказывает" провести еще одни выборы в Белоруссии "сознательным нагнетанием" и "провокационным поведением", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте главы государства.
Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, идёт наращивание военной мощи у западных границ страны. Он добавил, что Литва, Латвия, Польша и Украина "приказывают провести новые выборы".
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"Межгосударственные отношения - это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?" - говорится в тексте заявления.
Отмечается, что "Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них", поскольку "корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации".
"Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - подчеркивается в заявлении.
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Офис президента также пожелал белорусскому государству уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу и "на политическую зрелость".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж>>
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Обсудить 16
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я, прям, сейчас доволен. Коль "Киев недоволен", значит, Лукашенко "наступил на ту мозоль, на которую нужно". 8)
16 августа, 18:19
Alex Montie
9410105
Меня всегда умиляют перлы украинского руководства: "корректность и взвешенность публичных формулировок", "корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации"... Блин, ну такие цивилизованные, сил нету.
16 августа, 18:21
BBoris
71130103
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