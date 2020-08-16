В Киеве назвали провокационными заявления Лукашенко на митинге в Минске

КИЕВ, 16 авг - РИА Новости. Офис президента Офис президента Украины назвал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев "приказывает" провести еще одни выборы в Белоруссии "сознательным нагнетанием" и "провокационным поведением", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте главы государства.

Латвия, Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, идёт наращивание военной мощи у западных границ страны. Он добавил, что Литва Польша и Украина "приказывают провести новые выборы".

"Межгосударственные отношения - это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?" - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что "Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них", поскольку "корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации".

"Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - подчеркивается в заявлении.

Офис президента также пожелал белорусскому государству уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу и "на политическую зрелость".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.