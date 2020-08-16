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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575861283.html
Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске
Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T20:44
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575857349.html
Да какие 65 тысяч, вранье. Там от силы несколько тысяч было привезенных на автобусах вокруг него, которые сразу же разбежались как он высказался. Это все видно на фотографиях и видео. У него нулевая легитимность.
51
Что бы назначить новые досрочные выборы, нужно провести референдум по этому вопросу. А сделать это может легитимный президент. То есть Александр Григорьевич. И провести эти выборы получится не ранее чем в следующем году. При полном смене ЦИК разумеется. Но с другой стороны если у Александра Григорьевича полномочия легитимны, то есть признаны, то зачем нужны перевыборы?
41
77
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Протестующие у Дома правительства в Минске
Протестующие у Дома правительства в Минске
2020-08-16T17:51
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске

17:51 16.08.2020 (обновлено: 20:44 16.08.2020)
7980
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сторонники белорусской оппозиции направились от стелы "Минск - город-герой" в центр города. По проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь шли несколько тысяч или десятков тысяч человек.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
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"Выползут как крысы". Лукашенко прокомментировал действия оппозиции
Несколько часов назад на площади Независимости проходил митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, выступал сам глава государства с 30-минутной речью о ситуации в стране. По данным МВД, провластная акция собрала порядка 65 тысяч человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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435122095
Обсудить 77
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да какие 65 тысяч, вранье. Там от силы несколько тысяч было привезенных на автобусах вокруг него, которые сразу же разбежались как он высказался. Это все видно на фотографиях и видео. У него нулевая легитимность.
16 августа, 18:02
Alexandr Alex
23000127
Что бы назначить новые досрочные выборы, нужно провести референдум по этому вопросу. А сделать это может легитимный президент. То есть Александр Григорьевич. И провести эти выборы получится не ранее чем в следующем году. При полном смене ЦИК разумеется. Но с другой стороны если у Александра Григорьевича полномочия легитимны, то есть признаны, то зачем нужны перевыборы?
16 августа, 18:20
Ярослав Погодин
2950007
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