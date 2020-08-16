https://ria.ru/20200816/1575861283.html
Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске
Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:51
2020-08-16T20:44
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Alexandr Alex
Да какие 65 тысяч, вранье. Там от силы несколько тысяч было привезенных на автобусах вокруг него, которые сразу же разбежались как он высказался. Это все видно на фотографиях и видео. У него нулевая легитимность.
51
Ярослав Погодин
Что бы назначить новые досрочные выборы, нужно провести референдум по этому вопросу. А сделать это может легитимный президент. То есть Александр Григорьевич. И провести эти выборы получится не ранее чем в следующем году. При полном смене ЦИК разумеется. Но с другой стороны если у Александра Григорьевича полномочия легитимны, то есть признаны, то зачем нужны перевыборы?
41
77
минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Протестующие у Дома правительства в Минске
Протестующие у Дома правительства в Минске
2020-08-16T17:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Колонна митингующих подошла к площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сторонники белорусской оппозиции направились от стелы "Минск - город-герой" в центр города. По проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочь шли несколько тысяч или десятков тысяч человек.
Несколько часов назад на площади Независимости проходил митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко
, выступал сам глава государства с 30-минутной речью о ситуации в стране. По данным МВД, провластная акция собрала порядка 65 тысяч человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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