Володин отметил профессионализм и принципиальность Николая Губенко

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Мосгордумы и артиста Николая Губенко, отметив, что его всегда отличали профессионализм и принципиальность.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутат МГД, актер и режиссер Николай Губенко умер от остановки сердца.
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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Николаевича Губенко. Талантливый актер театра и кино, яркий режиссер и сценарист, Николай Николаевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег и любовью зрителей. Он избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов, возглавлял комитет по культуре. Его всегда отличали профессионализм и принципиальность. Светлая память", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.
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