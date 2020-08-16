Володин отметил профессионализм и принципиальность Николая Губенко

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Николаевича Губенко. Талантливый актер театра и кино, яркий режиссер и сценарист, Николай Николаевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег и любовью зрителей. Он избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов, возглавлял комитет по культуре. Его всегда отличали профессионализм и принципиальность. Светлая память", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.