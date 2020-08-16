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Володин отметил профессионализм и принципиальность Николая Губенко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Мосгордумы и артиста Николая Губенко, отметив, что его всегда... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T18:11
культура
умер николай губенко
театр
содружество актеров таганки
госдума рф
московская городская дума
николай губенко
вячеслав володин
москва
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РИА Новости
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умер николай губенко, театр, содружество актеров таганки, госдума рф, московская городская дума, николай губенко, вячеслав володин, москва

Володин отметил профессионализм и принципиальность Николая Губенко

17:49 16.08.2020 (обновлено: 18:11 16.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко
Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин и художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Мосгордумы и артиста Николая Губенко, отметив, что его всегда отличали профессионализм и принципиальность.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутат МГД, актер и режиссер Николай Губенко умер от остановки сердца.
Художественный руководитель театра Николай Губенко
Вчера, 15:55
Биография Николая Губенко

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Николаевича Губенко. Талантливый актер театра и кино, яркий режиссер и сценарист, Николай Николаевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег и любовью зрителей. Он избирался депутатом Государственной Думы II и III созывов, возглавлял комитет по культуре. Его всегда отличали профессионализм и принципиальность. Светлая память", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.
Руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко на премьере анимационного фильма Ку! Кин-Дза-Дза
Вчера, 18:07
"Поклонник справедливости": умер Николай Губенко
101928
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КультураУмер Николай ГубенкоТеатрСодружество актеров ТаганкиГосдума РФМосковская городская думаНиколай ГубенкоВячеслав ВолодинМосква
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