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В МИД отметили новый уровень диалога с США по контролю над вооружениями
Москва и Вашингтон в диалоге по будущему контроля над вооружениями прошли определенный рубеж, стадию зондажа, но расхождения, причем глубокие, остаются, поэтому РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:44
маршалл биллингсли
выход сша из договора о рсмд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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маршалл биллингсли, выход сша из договора о рсмд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

В МИД отметили новый уровень диалога с США по контролю над вооружениями

17:44 16.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Москва и Вашингтон в диалоге по будущему контроля над вооружениями прошли определенный рубеж, стадию зондажа, но расхождения, причем глубокие, остаются, поэтому наивно ожидать скорого нового соглашения в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Направляясь на консультации со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, Рябков пояснил, что не ждет прорыва, в том числе по теме будущего ДСНВ, но важно то, что стороны вышли на качественно новый уровень диалога. Консультации в Вене пройдут 16-18 августа.
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"Это стадия уже не зондажная, а уже преодолевшая рубеж, до которого стороны только обменивались позиционными заготовками и излагали известные подходы",- сказал Рябков.
"Сейчас стадия другая, диалог идет постепенно "на глубину", о чем свидетельствуют, в том числе, прошедшие в конце июля заседания рабочих групп по трем направлениям (космосу, доктринам, транспарентности - ред.)",- добавил замглавы российского МИД.
По его словам "об этом же свидетельствует и характер дискуссии", потому что раньше стороны говорили на более общие темы, и о каких-то аспектах не столь конкретно, как сейчас.
"Но при этом расхождения по очень важным вопросам, разногласия и нестыковки сохраняются",- сказал Рябков.
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Маршалл БиллингслиВыход США из договора о РСМДМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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