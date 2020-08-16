В МИД отметили новый уровень диалога с США по контролю над вооружениями

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Москва и Вашингтон в диалоге по будущему контроля над вооружениями прошли определенный рубеж, стадию зондажа, но расхождения, причем глубокие, остаются, поэтому наивно ожидать скорого нового соглашения в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Москва и Вашингтон в диалоге по будущему контроля над вооружениями прошли определенный рубеж, стадию зондажа, но расхождения, причем глубокие, остаются, поэтому наивно ожидать скорого нового соглашения в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Направляясь на консультации со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли , Рябков пояснил, что не ждет прорыва, в том числе по теме будущего ДСНВ, но важно то, что стороны вышли на качественно новый уровень диалога. Консультации в Вене пройдут 16-18 августа.

"Это стадия уже не зондажная, а уже преодолевшая рубеж, до которого стороны только обменивались позиционными заготовками и излагали известные подходы",- сказал Рябков.

"Сейчас стадия другая, диалог идет постепенно "на глубину", о чем свидетельствуют, в том числе, прошедшие в конце июля заседания рабочих групп по трем направлениям (космосу, доктринам, транспарентности - ред.)",- добавил замглавы российского МИД.

По его словам "об этом же свидетельствует и характер дискуссии", потому что раньше стороны говорили на более общие темы, и о каких-то аспектах не столь конкретно, как сейчас.