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Байден выразил поддержку Трампу в связи со смертью его младшего брата
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной его брата Роберта Трампа. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:12
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
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дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша

Байден выразил поддержку Трампу в связи со смертью его младшего брата

17:12 16.08.2020
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© REUTERS / Jonathan Ernst/File Кандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© REUTERS / Jonathan Ernst/File
Кандидат в президенты США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной его брата Роберта Трампа.

"Господин президент, Джилл и я опечалены известием о кончине вашего младшего брата Роберта. Я знаю, что такое невероятная боль от утраты любимого человека, и я знаю, насколько важна семья в такие моменты. Я надеюсь, вы знаете, что наши молитвы со всеми вами", - написал Байден в воскресенье в своем Twitter.

Ранее Трамп сообщил о кончине своего брата Роберта, которому было 72 года. В пятницу он посетил его в больнице Нью-Йорка, куда тот был доставлен в тяжелом состоянии.
Роберт Трамп фигурировал в американских новостях в июле, когда пытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о Дональде Трампе. Мэри Трамп в своей книге заявляет, что Дональд в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда, брата Дональда и Роберта.
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Дональд ТрампДжо БайденНью-Йорк (город)США
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