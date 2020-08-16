Байден выразил поддержку Трампу в связи со смертью его младшего брата

"Господин президент, Джилл и я опечалены известием о кончине вашего младшего брата Роберта. Я знаю, что такое невероятная боль от утраты любимого человека, и я знаю, насколько важна семья в такие моменты. Я надеюсь, вы знаете, что наши молитвы со всеми вами", - написал Байден в воскресенье в своем Twitter.