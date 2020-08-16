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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575860166.html
Лидеры белорусской оппозиции пришли на митинг в Минске
Лидеры белорусской оппозиции пришли на митинг к стеле "Минск - город-герой", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:12
протесты в белоруссии
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
виктор бабарико
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Отправить осваивать Дальний Восток. В Магадан, например.
14
16
минск
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей дмитриев (политик, белоруссия), виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лидеры белорусской оппозиции пришли на митинг в Минске

17:12 16.08.2020
7140
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг протеста возле метро "Пушкинская" в Минске
Митинг протеста возле метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Лидеры белорусской оппозиции пришли на митинг к стеле "Минск - город-герой", сообщил корреспондент РИА Новости.
В частности, сюда пришла глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Также пришёл экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев. Он пообещал собравшимся "суд" над Александром Лукашенко.
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Среди собравшихся распространяются призывы идти маршем на проспект Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАндрей Дмитриев (политик, Белоруссия)Виктор БабарикоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Задетжать всех лидеров и судить
16 августа, 17:25
Josef Cibulka
3700009
Отправить осваивать Дальний Восток. В Магадан, например.
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