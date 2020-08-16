Лидеры белорусской оппозиции пришли на митинг в Минске

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Лидеры белорусской оппозиции пришли на митинг к стеле "Минск - город-герой", сообщил корреспондент РИА Новости.
В частности, сюда пришла глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Также пришёл экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев. Он пообещал собравшимся "суд" над Александром Лукашенко.
Среди собравшихся распространяются призывы идти маршем на проспект Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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