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Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита по Ирану
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обменялся мнениями по предложению президента РФ Владимира Путина провести... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита по Ирану

17:01 16.08.2020 (обновлено: 17:10 16.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обменялся мнениями по предложению президента РФ Владимира Путина провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН, ФРГ и Ирана, сообщили в МИД РФ.
Российский президент Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Путин предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.
Здание Министерства иностранных дел РФ
13 августа, 16:31
МИД опроверг заявления NYT о сути разговора Лаврова и Помпео по талибам
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента Российской Федерации В.В.Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении МИД РФ.
Также глава российского МИД подтвердил российскую приверженность резолюции СБ ООН 2231, которая создала международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

"С российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С.В. Лавров подчеркнул, что заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров и Помпео также обсудили график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона на ближайшую перспективу.
"Обсужден также график двусторонних контактов на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении МИД РФ.
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15 августа, 01:05
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