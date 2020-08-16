Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита по Ирану

"С российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С.В. Лавров подчеркнул, что заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.