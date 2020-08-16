Апексимова назвала смерть Губенко очень большой утратой

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова в разговоре с РИА Новости назвала смерть Николая Губенко очень большой утратой.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутат Мосгордумы, актер и режиссер Николай Губенко умер от остановки сердца.
"У нас были не близкие, но достаточно уважительные и теплые отношения, за что я ему очень благодарна. Николай Николаевич поддержал меня, когда я пришла на Таганку, и у нас был совместный вечер памяти Владимира Высоцкого. Вражды между двумя театрами никакой не было. Николай Николаевич был прекрасным человеком, очень цельной натурой, не говоря уже о многочисленных профессиональных заслугах. Это очень большая утрата", - сказала Апексимова.
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо", Марлена Хуциева "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича"), Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", Глеба Панфилова "Прошу слова" и других.
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