Апексимова назвала смерть Губенко очень большой утратой

"У нас были не близкие, но достаточно уважительные и теплые отношения, за что я ему очень благодарна. Николай Николаевич поддержал меня, когда я пришла на Таганку, и у нас был совместный вечер памяти Владимира Высоцкого. Вражды между двумя театрами никакой не было. Николай Николаевич был прекрасным человеком, очень цельной натурой, не говоря уже о многочисленных профессиональных заслугах. Это очень большая утрата", - сказала Апексимова.