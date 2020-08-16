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"Мы осиротели". В "Содружестве актеров Таганки" скорбят о Николае Губенко
Театр "Содружество актеров Таганки" осиротел после смерти его основателя Николай Губенко, говорится в заявлении на сайте театра. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:52
культура
умер николай губенко
театр
содружество актеров таганки
московская городская дума
николай губенко
москва
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"Мы осиротели". В "Содружестве актеров Таганки" скорбят о Николае Губенко

16:52 16.08.2020
3490
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко во время сбора труппы театра
Художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко во время сбора труппы театра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко во время сбора труппы театра. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Театр "Содружество актеров Таганки" осиротел после смерти его основателя Николай Губенко, говорится в заявлении на сайте театра.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что Губенко умер от остановки сердца.
"Сегодня для театра "Содружество актеров Таганки" черный день. Умер наш основатель - Николай Николаевич Губенко. Мы осиротели", - сказано в сообщении.
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах Андрей Кончаловского "Дворянское гнездо", Марлена Хуциева "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича"), Сергея Бондарчука "Они сражались за родину", Глеба Панфилова "Прошу слова" и других.
Художественный руководитель театра Николай Губенко
Вчера, 15:55
Биография Николая Губенко
0113306
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КультураУмер Николай ГубенкоТеатрСодружество актеров ТаганкиМосковская городская думаНиколай ГубенкоМосква
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