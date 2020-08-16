https://ria.ru/20200816/1575859445.html
"Мы осиротели". В "Содружестве актеров Таганки" скорбят о Николае Губенко
Театр "Содружество актеров Таганки" осиротел после смерти его основателя Николай Губенко, говорится в заявлении на сайте театра. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:52
2020-08-16T16:52
культура
умер николай губенко
театр
содружество актеров таганки
московская городская дума
николай губенко
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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