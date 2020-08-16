В Сочи арестовали жонглировавших ребенком родителей

Мужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях

Мужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях

© Фото : оперативная съемка Мужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях

СОЧИ, 16 авг — РИА Новости. В Сочи арестовали родителей, которые крутили ребенка вниз головой, сообщил главк МВД по Краснодарскому краю.

Видео, на котором мужчина, сидящий в лесу на стуле, держит младенца за ножку и размахивает им, как куклой, появилось в соцсетях накануне. Управление МВД начало проверку и установило личности родителей младенца. Это оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу.

Как отмечается в сообщении, полицейские намеревались доставить родителей ребенка в отдел, но те ответили категорическим отказом и оказали физическое сопротивление. В результате на обоих составили протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд отправил их под административный арест на десять суток.

"У них было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно марихуана, и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета", — говорится в сообщении.

Двухмесячную дочь задержанных увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как выяснили полицейские, мужчина и женщина приехали в Сочи в первой половине года, в июне у них родился ребенок.