https://ria.ru/20200816/1575859019.html
В Сочи арестовали жонглировавших ребенком родителей
В Сочи арестовали родителей, которые крутили ребенка вниз головой, сообщил главк МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:42
2020-08-16T21:47
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
сочи
краснодарский край
происшествия
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https://ria.ru/20200816/1575842717.html
mniko1
Хочет трясти своего ребёнка, пускай трясёт. Ребёнок же не против на видео. Почему кто-то считает себя в праве что-то додумывать за ребёнка? В свою тарелку смотрите.
131
Semen Ivanoff
Арестовали???? РЕАЛЬНО???? Ребенок пострадал???? Совковые перегибы милиции)))
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сочи
краснодарский край
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575855537_0:0:1414:796_1400x0_80_0_0_3f1ea99146fa7f2883fdcc9bbb08aa79.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 16 авг — РИА Новости. В Сочи арестовали родителей, которые крутили ребенка вниз головой, сообщил главк МВД по Краснодарскому краю.
Видео, на котором мужчина, сидящий в лесу на стуле, держит младенца за ножку и размахивает им, как куклой, появилось в соцсетях накануне. Управление МВД начало проверку и установило личности родителей младенца. Это оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу.
Как отмечается в сообщении, полицейские намеревались доставить родителей ребенка в отдел, но те ответили категорическим отказом и оказали физическое сопротивление. В результате на обоих составили протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд отправил их под административный арест на десять суток.
"У них было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно марихуана, и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета", — говорится в сообщении.
Двухмесячную дочь задержанных увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Как выяснили полицейские, мужчина и женщина приехали в Сочи в первой половине года, в июне у них родился ребенок.
Делом занимается также краевой главк Следственного комитета. Кроме того, проверку проводит Генпрокуратура
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