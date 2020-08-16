МИД Литвы ответил на слова Лукашенко о стягивании войск НАТО к Белоруссии

"Недавнее заявление бывшего президента Белоруссии о росте концентрации вооруженных сил НАТО у границ Беларуси - ложь. Похоже, он отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны",- написал Линкявичюс в своем Twitter по-английски.