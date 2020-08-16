https://ria.ru/20200816/1575858122.html
МИД Литвы ответил на слова Лукашенко о стягивании войск НАТО к Белоруссии
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал ложью слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что НАТО якобы стягивает войска к границе Белоруссии, при... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:27
2020-08-16T16:35
линас линкявичюс
александр лукашенко
нато
мид литвы
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575857349.html
Josef Cibulka
Вот они кукловоды замгарского майдауна
341
Сергей Тарасов
Эксперты подтягиваются, и каждый считает, что их мнение самое лучшее.
77
11
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/106557/43/1065574321_0:66:2000:1191_1400x0_80_0_0_39af5ffdc1762ac3316f24685ae496fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линас линкявичюс, александр лукашенко, нато, мид литвы, белоруссия, в мире