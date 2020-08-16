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МИД Литвы ответил на слова Лукашенко о стягивании войск НАТО к Белоруссии
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал ложью слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что НАТО якобы стягивает войска к границе Белоруссии, при... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:35
линас линкявичюс
александр лукашенко
нато
мид литвы
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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линас линкявичюс, александр лукашенко, нато, мид литвы, белоруссия, в мире

МИД Литвы ответил на слова Лукашенко о стягивании войск НАТО к Белоруссии

16:27 16.08.2020 (обновлено: 16:35 16.08.2020)
40230
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал ложью слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что НАТО якобы стягивает войска к границе Белоруссии, при этом дипломат назвал Лукашенко "бывшим президентом".
Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, идёт наращивание военной мощи у западных границ страны.

"Недавнее заявление бывшего президента Белоруссии о росте концентрации вооруженных сил НАТО у границ Беларуси - ложь. Похоже, он отчаянно пытается оправдать призыв к России о помощи и тем самым полностью разрушить независимость страны",- написал Линкявичюс в своем Twitter по-английски.

"Плачевно (Lamentable)", - добавил он уже на литовском.
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Линас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоНАТОМИД ЛитвыБелоруссияВ мире
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