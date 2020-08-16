Белорусские военные проведут учения в Гродненской области

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Армия Армия Белоруссии с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области , сообщило министерство обороны республики.

"С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.

Островец (Гродненская область) находится примерно в 18-20 километрах от БелАЭС

Отмечается, что подразделения зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны госграницы Белоруссии.

Кроме этого, согласно сообщению МО Белоруссии, в рамках батальонных тактических учений личный состав 103-й воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков госграницы.

"Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад", - отмечается в сообщении. По данным минобороны, в настоящее время войска занимают районы на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса . Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции.

Генподрядчиком строительства БелАЭС является " Атомстройэкспорт " (входит в " Росатом "). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим проведением необходимых испытаний. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале текущего года. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.