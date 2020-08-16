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Белорусские военные проведут учения в Гродненской области
Армия Белоруссии с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области,... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:04
министерство обороны белоруссии
гродненская область
белоруссия
в мире
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Ребята, успехов вам в отражении как внешней угрозы с запада, так и отражении агрессии внутренней. Если нужно давите гусеницами замгаров-власовцев.
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гродненская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство обороны белоруссии, гродненская область, белоруссия, в мире

Белорусские военные проведут учения в Гродненской области

16:13 16.08.2020 (обновлено: 17:04 16.08.2020)
2494
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил
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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Армия Белоруссии с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области, сообщило министерство обороны республики.
"С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман". Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
Островец (Гродненская область) находится примерно в 18-20 километрах от БелАЭС
Отмечается, что подразделения зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны госграницы Белоруссии.
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Кроме этого, согласно сообщению МО Белоруссии, в рамках батальонных тактических учений личный состав 103-й воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков госграницы.
"Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад", - отмечается в сообщении. По данным минобороны, в настоящее время войска занимают районы на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач.
Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы Литвы - Вильнюса. Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции.
Генподрядчиком строительства БелАЭС является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим проведением необходимых испытаний. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале текущего года. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Министерство обороны БелоруссииГродненская областьБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ребята, успехов вам в отражении как внешней угрозы с запада, так и отражении агрессии внутренней. Если нужно давите гусеницами замгаров-власовцев.
16 августа, 16:36
Josef Cibulka
1500004
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