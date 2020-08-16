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В Омской области три человека погибли в результате ДТП
Два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в Омской области, погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
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омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область

В Омской области три человека погибли в результате ДТП

16:11 16.08.2020
6290
© Фото : ГУМЧС России по Омской областиДТП с 2 большегрузами и легковым авто в Омской област
ДТП с 2 большегрузами и легковым авто в Омской област
© Фото : ГУМЧС России по Омской области
ДТП с 2 большегрузами и легковым авто в Омской област
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в Омской области, погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье днем в Калачинском микрорайоне, примерно в 25 километрах от Калачинска.
"Произошло столкновение двух большегрузных автомобилей (Volvo и Dav) и одного легкового автомобиля (микроавтобус Toyota). Погибли три человека из микроавтобуса - двое взрослых и один ребёнок (10 лет)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на трассе организовано реверсивное движение.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская область
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