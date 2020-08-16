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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575857349.html
"Выползут как крысы". Лукашенко прокомментировал действия оппозиции
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиция не даст спокойной жизни. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575854319.html
Мда.. Можно вывезти Лукашенко из деревни, но деревню из Лукашенко вывести нельзя..
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Рабочие 25 предприятий и врачи Белоруссии крысы что ли?
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575855999_0:0:2894:1628_1400x0_80_0_0_83c52a6f4e6e41e6be911710c9d8d32c.jpg
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Выползут как крысы". Лукашенко прокомментировал действия оппозиции

16:04 16.08.2020
17045
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиция не даст спокойной жизни.
"Я реалист. Послушайте меня, спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди - кукловоды", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку.
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
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Лукашенко: загубите первого президента - это будет начало вашего конца
По его словам, оппозиция должна считаться с мнением большинства.
Жестокость на улицах Белоруссии породили не власти республики, а их противники, заявил Александр Лукашенко.
"Говорят, проявили… жестокость на улицах. Так кто - вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их (протестующих - ред.), если бы не остановили, вас бы здесь не было.., они бы делили и рвали страну", - заявил Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил своих противников, чтобы они "не трогали" журналистов государственных СМИ и их семьи, отметив, что если что-то случится, обидчики "ответят сполна".
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Вчера, 14:37Протесты в Белоруссии
Лукашенко: не позволю отдать Белоруссию, даже когда буду мертвым
"Не трогайте журналистов государственных средств массовой информации и их семьи. Не дай бог что-то случится, ответите сполна", - заявил Лукашенко в воскресенье на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске.
Глава государства также запретил "трогать" учителей, которым надо готовиться к школе, и врачей, которые занимаются больными с коронавирусом.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Вчера, 14:41Протесты в Белоруссии
"Стою перед вами на коленях". Лукашенко обратился к белорусам
Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж>>
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Мда.. Можно вывезти Лукашенко из деревни, но деревню из Лукашенко вывести нельзя..
16 августа, 16:06
Андрей Дашков
39412367
Рабочие 25 предприятий и врачи Белоруссии крысы что ли?
16 августа, 16:11
Алекс Серëжин
19104240
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