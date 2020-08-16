"Выползут как крысы". Лукашенко прокомментировал действия оппозиции

"Говорят, проявили… жестокость на улицах. Так кто - вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их (протестующих - ред.), если бы не остановили, вас бы здесь не было.., они бы делили и рвали страну", - заявил Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске.