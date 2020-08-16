"Выползут как крысы". Лукашенко прокомментировал действия оппозиции

МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиция не даст спокойной жизни.
"Я реалист. Послушайте меня, спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди - кукловоды", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку.
По его словам, оппозиция должна считаться с мнением большинства.
Жестокость на улицах Белоруссии породили не власти республики, а их противники, заявил Александр Лукашенко.
"Говорят, проявили… жестокость на улицах. Так кто - вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их (протестующих - ред.), если бы не остановили, вас бы здесь не было.., они бы делили и рвали страну", - заявил Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил своих противников, чтобы они "не трогали" журналистов государственных СМИ и их семьи, отметив, что если что-то случится, обидчики "ответят сполна".
"Не трогайте журналистов государственных средств массовой информации и их семьи. Не дай бог что-то случится, ответите сполна", - заявил Лукашенко в воскресенье на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске.
Глава государства также запретил "трогать" учителей, которым надо готовиться к школе, и врачей, которые занимаются больными с коронавирусом.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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