Голливудская звезда поразила поклонников пикантным видео

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Холли Берри поделилась видео с пляжа, где она отмечала свой 54-й день рождения.

В ролике актриса в черном купальнике идет по пляжу в замедленной съемке.

Также она опубликовала в свой день рождения еще один снимок, где она едет на скейтборде в футболке поверх бикини.

"54… Жизнь становится лучше и лучше", — подписала именинница эффектное фото.

Поклонников поразила отличная форма актрисы.

"Этим 20-летним девочкам следует знать свое место! В 54 выглядеть так чертвоски хорошо!" — написали в комментариях.

"Что нужно делать, чтобы так выглядеть?" — поинтересовалась одна из подписчиц.