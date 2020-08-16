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Голливудская звезда поразила поклонников пикантным видео
Холли Берри поделилась видео с пляжа, где она отмечала свой 54-й день рождения. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:53
холли берри
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
холли берри, в мире

Голливудская звезда поразила поклонников пикантным видео

15:53 16.08.2020
4897
© Страница в Instagram Холли БерриХолли Берри
Холли Берри
© Страница в Instagram Холли Берри
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Холли Берри поделилась видео с пляжа, где она отмечала свой 54-й день рождения.
В ролике актриса в черном купальнике идет по пляжу в замедленной съемке.
Также она опубликовала в свой день рождения еще один снимок, где она едет на скейтборде в футболке поверх бикини.
"54… Жизнь становится лучше и лучше", — подписала именинница эффектное фото.
Поклонников поразила отличная форма актрисы.
"Этим 20-летним девочкам следует знать свое место! В 54 выглядеть так чертвоски хорошо!" — написали в комментариях.
"Что нужно делать, чтобы так выглядеть?" — поинтересовалась одна из подписчиц.
"Абсолютно сногсшибательно и вдохновляюще!" — восхитились поклонники.
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