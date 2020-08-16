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https://ria.ru/20200816/1575856991.html
СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США
Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:24
россия
владимир путин
сша
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575842372.html
https://ria.ru/20200814/1575807428.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574635202.html
не надо с ними иметь никаких дел пока не отменят санкции. нужно их постоянно пугать перед выборами. изменить ядерную доктрину например. раньше она у нас была оборонительная. а сейчас сделать ее наступательной. что мы МОЖЕМ нанести упреждающий удар. если почувствуем опасность )))) ведь МОЖЕМ же? а зачем в альтруизм играть с англосаксами? у них в доктирне они могут первыми ударить. а мы почему не можем? тоже поменять надо?
84
А в бы хотел личную встречу с женой Трампа.. )
83
23
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201002_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_23946e87d9c527d33404ce9910396d69.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, владимир путин, сша, в мире

СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

15:50 16.08.2020 (обновлено: 17:24 16.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По словам собеседников телеканала, в администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такой встречи в Белом доме называют объявление о прогрессе в выработке соглашения по контролю над ядерными вооружениями.
Президент Дональд Трамп
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Одним из вариантов американская сторона считает подписание лидерами двух стран проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.
Как отмечают источники телеканала, это позволило бы Трампу продемонстрировать в преддверии выборов, что он в состоянии вести переговоры о соглашениях.
В Белом доме NBC News сообщили, что до выборов у Трампа еще будут встречи с мировыми лидерами, но не уточнили ничего конкретно про возможность общения с российским президентом.
Ранее Трамп заявил, что вряд ли поддержит предложенную Путиным идею проведения онлайн-саммита членов Совбеза ООН по Ирану. По его словам, он предпочел бы оставить это на послевыборный период.
Что касается темы контроля над вооружениями, то 16-18 августа в Вене пройдет очередной раунд переговоров по этому и другим вопросам стратегической стабильности между заместителем главы МИД Сергеем Рябковым и спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
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Договор СНВ-3 остается единственным действующим между Россией и США соглашением об ограничении вооружений. Его срок истекает после 5 февраля 2021 года. Владимир Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий. Администрация США настаивает на необходимости включения в переговоры Китая, в Пекине эту идею отвергают.

Встречи Путина и Трампа

Впервые Путин и Трамп встретились в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Тогда они провели двухчасовые переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове, а также вопросы борьбы с терроризмом. В ноябре того же года лидеры двух стран пообщались "на ногах" в рамках саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананге.
В июле 2018-го в Хельсинки состоялся двусторонний саммит, который Трамп впоследствии назвал "одной из лучших встреч", которые у него были. Следующая встреча планировалась на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре, но Трамп отменил ее из-за инцидента в Керченском проливе. Тем не менее президенты кратко пообщались на полях форума. Последний раз они встречались в июне прошлого года на очередном саммите G20 в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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1339794937
Обсудить 23
РоссияВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
не надо с ними иметь никаких дел пока не отменят санкции. нужно их постоянно пугать перед выборами. изменить ядерную доктрину например. раньше она у нас была оборонительная. а сейчас сделать ее наступательной. что мы МОЖЕМ нанести упреждающий удар. если почувствуем опасность )))) ведь МОЖЕМ же? а зачем в альтруизм играть с англосаксами? у них в доктирне они могут первыми ударить. а мы почему не можем? тоже поменять надо?
16 августа, 15:56
Damir Aliev
7222008
А в бы хотел личную встречу с женой Трампа.. )
16 августа, 15:56
Андрей Дашков
16523129
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