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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575856665.html
Сторонники белорусской оппозиции направились в центр Минска
Сторонники оппозиции направляются группами по несколько десятков человек из микрорайнов Минска в центр города, где запланирована акция протеста, передает... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:55
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200816/1575853360.html
https://ria.ru/20200816/1575800694.html
Не врите. Это не сторонники оппозиции, это противники Лукашенко, точней, той наглости с которой высказанное народом мнение было сфальсифицировано.
18
НАЦИКИ с ПОЛЬСКО - литовскими флагами митингующие за развал своей страны. Это акции не против Лукашенко. Это акции против мира, благополучия детей, за нищету, грабеж и воровство.
16
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Протестующие собираются у стелы на проспекте Победителей в Минске
Протестующие собираются у стелы на проспекте Победителей в Минске
2020-08-16T15:40
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сторонники белорусской оппозиции направились в центр Минска

15:40 16.08.2020 (обновлено: 15:55 16.08.2020)
4529
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиции направляются группами по несколько десятков человек из микрорайнов Минска в центр города, где запланирована акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Группы людей с традиционными для оппозиции бело-красно-белыми флагами и плакатами в поддержку повторных выборов и освобождения арестованных движутся с восточных окраин белорусской столицы по проспекту Независимости.
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Вчера, 14:21Протесты в Белоруссии
Лукашенко выступает на митинге в Минске
Несанкциониованное массовое мероприятие оппозиции было намечено на 14.00 (совпадает с мск) у Дома правительства на площади Независимости, а оттуда оппозиция намерена пройти к стеле "Минск - город-герой". Часть оппозиции планирует сразу идти к стеле, минуя площадь Независимости, где ранее стартовал митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысяч человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Обсудить 17
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не врите. Это не сторонники оппозиции, это противники Лукашенко, точней, той наглости с которой высказанное народом мнение было сфальсифицировано.
16 августа, 16:01
ВПВацлав Петров
7000011
НАЦИКИ с ПОЛЬСКО - литовскими флагами митингующие за развал своей страны. Это акции не против Лукашенко. Это акции против мира, благополучия детей, за нищету, грабеж и воровство.
16 августа, 16:27
АНАлександр Невский
900007
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