https://ria.ru/20200816/1575855557.html
Чурикова назвала Губенко фантастическим артистом и режиссером
Актриса Инна Чурикова назвала Николая Губенко фантастическим актером и режиссером. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:18
2020-08-16T15:18
культура
умер николай губенко
театр
николай губенко
инна чурикова
москва
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Актриса Инна Чурикова
назвала Николая Губенко
фантастическим актером и режиссером.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что депутат Мосгордумы, актер и режиссер Николай Губенко умер от остановки сердца.
"Николай Губенко был очень талантливым, красивым человеком - фантастическим актером и режиссером, он тонко чувствовал юмор. Мы работали вместе в картине Глеба Панфилова - он был потрясающим партнером. И мы дружили с ним и Жанной, его верной спутницей по жизни. Это была красивая семья. У нас были замечательные отношения. Смириться с тем, что этого прекрасного человека нет, невозможно. Но тяжелее всех сейчас Жанне, и наши с Глебом Анатольевичем соболезнования, прежде всего, ей, а также всем, кто работал, знал и любил Николая Николаевича", - сказала она РИА Новости.