Чурикова назвала Губенко фантастическим артистом и режиссером

"Николай Губенко был очень талантливым, красивым человеком - фантастическим актером и режиссером, он тонко чувствовал юмор. Мы работали вместе в картине Глеба Панфилова - он был потрясающим партнером. И мы дружили с ним и Жанной, его верной спутницей по жизни. Это была красивая семья. У нас были замечательные отношения. Смириться с тем, что этого прекрасного человека нет, невозможно. Но тяжелее всех сейчас Жанне, и наши с Глебом Анатольевичем соболезнования, прежде всего, ей, а также всем, кто работал, знал и любил Николая Николаевича", - сказала она РИА Новости.