https://ria.ru/20200816/1575855312.html
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей,... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:10
2020-08-16T20:09
онкология
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https://ria.ru/20200730/1575141871.html
Mitrich Kolobok Kolobok
Покупать, что ли, перестали?)))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
онкология, здоровье - общество, еда, питание, в мире
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah
.
Автор статьи отмечает, что он укрепляет защиту организма и необходим прежде всего людям, которые часто болеют сезонной простудой и гриппом. Кроме того, плоды растения также помогают поддерживать функционирование желудочно-кишечного тракта и способствуют борьбе с анорексией, тошнотой и несварением желудка.
Важнейшей функцией кумквата также считают замедление развития онкологических заболеваний. Большое количество флавоноидов, содержащихся в нем, как подчеркивает издание, делает организм более устойчивым к канцерогенным веществам, из-за которых увеличиваются опухоли.
Помимо прочего, к "заслугам" кумквата приписали укрепление костей благодаря высокому содержанию кальция в плодах, предотвращение морщин и пигментных пятен, а также борьбу с прыщами. Отмечается, что "золотой апельсин" полезен для здоровья глаз из-за витамина А и даже способен предотвратить развитие катаракты.
Кумкват можно употреблять в пищу вместе с кожурой. Автор статьи советует готовить из него варенье и мармелад, добавлять в чай или использовать при приготовлении десертов и салатов.
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