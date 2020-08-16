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Найден необычный продукт для борьбы с раком
Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей,... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T20:09
онкология
здоровье - общество
еда
питание
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/96547/04/965470478_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_b1d9cb748c1cb09b41b4c478e0898d4b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
онкология, здоровье - общество, еда, питание, в мире

Найден необычный продукт для борьбы с раком

15:10 16.08.2020 (обновлено: 20:09 16.08.2020)
50602
© Flickr / Manuel Martín Vicente Кумкват
Кумкват
© Flickr / Manuel Martín Vicente
Кумкват. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
Автор статьи отмечает, что он укрепляет защиту организма и необходим прежде всего людям, которые часто болеют сезонной простудой и гриппом. Кроме того, плоды растения также помогают поддерживать функционирование желудочно-кишечного тракта и способствуют борьбе с анорексией, тошнотой и несварением желудка.
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Важнейшей функцией кумквата также считают замедление развития онкологических заболеваний. Большое количество флавоноидов, содержащихся в нем, как подчеркивает издание, делает организм более устойчивым к канцерогенным веществам, из-за которых увеличиваются опухоли.
Помимо прочего, к "заслугам" кумквата приписали укрепление костей благодаря высокому содержанию кальция в плодах, предотвращение морщин и пигментных пятен, а также борьбу с прыщами. Отмечается, что "золотой апельсин" полезен для здоровья глаз из-за витамина А и даже способен предотвратить развитие катаракты.
Кумкват можно употреблять в пищу вместе с кожурой. Автор статьи советует готовить из него варенье и мармелад, добавлять в чай или использовать при приготовлении десертов и салатов.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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ОнкологияЗдоровье - ОбществоЕдаПитаниеВ мире
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Покупать, что ли, перестали?)))
16 августа, 15:25
Mitrich Kolobok Kolobok
2861102
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